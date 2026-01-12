Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp sáng nay phiên thứ 53 để xem xét thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ về số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch KSV của VKSND và VKSQS; Nghị quyết về chế độ cấp phát và sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lãnh đạo VKSND các cấp, KSV, kiểm tra viên, cán bộ điều tra và giấy chứng minh KSV.

Trình bày tờ trình dự thảo Nghị quyết số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch kiểm sát viên của VKSND và VKSQS, Phó viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng cho biết, để phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới và chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời đảm bảo tương đồng với TAND, VKSND tối cao đề nghị điều chỉnh số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch KSV của mỗi cấp kiểm sát.

Phó viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng. Ảnh: Quốc hội

Đối với ngạch KSV cao cấp, điều chỉnh số lượng KSV cao cấp từ 329 người lên 970 (chiếm tỷ lệ 8,6% tổng số lượng KSV được giao là 11.285) bố trí ở cả 3 cấp kiểm sát.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày thẩm tra. Ảnh: Quốc hội

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, cơ quan thẩm tra cơ bản tán thành các nội dung của dự thảo nghị quyết.

Về số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch KSV công tác tại VKSND tối cao, đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản tán thành với dự thảo nhằm đáp ứng khối lượng công việc tăng nhiều và liên tục trong các năm qua, nhất là việc kết thúc hoạt động của VKSND cấp cao dẫn đến chuyển một phần thẩm quyền của cấp này lên VKSND tối cao cũng như thực hiện nhiệm vụ thí điểm khởi kiện dân sự.

Một số ý kiến đề nghị làm rõ cơ sở của việc đề xuất giữ lại VKSND tối cao 102/124 KSV cao cấp đã được giao cho VKSND cấp cao, 151 KSV sơ cấp và 223 KSV trung cấp đã được giao cho VKSND tối cao và VKSND cấp cao (tức là chỉ chuyển 22 KSV cao cấp xuống VKSND cấp dưới) cũng như việc đề xuất tăng gần gấp 3 lần số lượng KSV cao cấp (từ 329 lên 970).

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết. Ảnh: Quốc hội

Tại phiên họp, 100% ủy viên có mặt đã tán thành thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch KSV của VKSND và VKSQS; Nghị quyết về chế độ cấp phát và sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lãnh đạo VKSND các cấp, KSV, kiểm tra viên, cán bộ điều tra và giấy chứng minh KSV.