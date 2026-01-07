Theo đó, Chủ tịch nước quyết định bổ nhiệm ông Lê Tiến (sinh năm 1969), Thẩm phán TAND tối cao và ông Nguyễn Biên Thùy (sinh năm 1970), Thẩm phán TAND tối cao giữ chức vụ Phó Chánh án TAND tối cao.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, việc bổ nhiệm hai Phó Chánh án TAND tối cao là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với sự cống hiến, phục vụ của hai cán bộ với sự nghiệp cách mạng và ngành tư pháp. Đây cũng là vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định cho ông Lê Tiến và ông Nguyễn Biên Thùy

Chủ tịch nước nêu rõ, TAND trong bộ máy Nhà nước có vị trí rất quan trọng, là cơ quan xét xử, cơ quan thực hiện quyền tư pháp theo quy định của Hiến pháp.

Chủ tịch nước cho biết, hai cán bộ được đào tạo cơ bản, hệ thống, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, trưởng thành từ cơ sở và có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chủ tịch nước đề nghị hai Phó Chánh án tuân thủ nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đúng nguyên tắc, quy định của Hiến pháp và pháp luật; cùng với tập thể lãnh đạo TAND tối cao, lãnh đạo ngành tòa án toàn quốc thực hiện mục tiêu cao nhất đó là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Chủ tịch nước lưu ý thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, nhân dân.

Hai Phó Chánh án cần tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh, có trách nhiệm, tận tụy, mẫu mực. Đồng thời, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục học tập, rút kinh nghiệm để nâng cao năng lực công tác, cùng với tập thể lãnh đạo TAND tối cao, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao giữ vững và phát huy những thành tích, thành tựu của ngành tòa án.

Chủ tịch nước cũng nêu về việc không ngừng đổi mới trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần kiến tạo và thúc đẩy phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Lãnh đạo các bộ, ngành chúc mừng ông Lê Tiến và ông Nguyễn Biên Thùy

Chủ tịch nước đề nghị hai Phó Chánh án nỗ lực và giữ gìn sự thống nhất, đoàn kết trong nội bộ lãnh đạo TAND tối cao, trong cấp ủy và trong toàn ngành tòa án; tập trung xây dựng Đảng bộ TAND tối cao trong sạch, vững mạnh; hoạt động của tòa án hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với đó, Chủ tịch nước nêu nhiệm vụ xây dựng đội ngũ thẩm phán vững mạnh, chuyên nghiệp, liêm chính...

Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm, phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chánh án TAND tối cao Lê Tiến bày tỏ đây là vinh dự to lớn nhưng cũng là trọng trách lớn lao mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, đặc biệt trong bối cảnh ngành TAND đang tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng với yêu cầu rất cao về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, đổi mới, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tinh gọn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh công cuộc cải cách tư pháp...

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu dự buổi lễ

Phó Chánh án TAND tối cao Lê Tiến khẳng định tiếp thu toàn bộ và nghiêm túc thực hiện đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước; tuyệt đối trung thành, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng; không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và nâng cao trình độ, luôn nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Ông cũng nhấn mạnh, sẽ tuân thủ sự phân công của Chánh án TAND tối cao; quán triệt thực hiện phương châm hành động của ngành là "đổi mới, đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý".