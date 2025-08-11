Ngày 11/8, Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục CSGT) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) thống nhất điều chỉnh một số quy định về tốc độ và phân làn phương tiện trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Theo đó, từ ngày 15/8 - 15/9, trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, lực lượng chức năng sẽ thí điểm cấm xe tải, xe khách lưu thông vào làn trái (làn sát dải phân cách giữa). Đồng thời, lực lượng chức năng nâng tốc độ tối thiểu tại hai làn đường bên trái (làn trái và làn giữa) lên 90km/h, trong khi vẫn giữ nguyên hoặc điều chỉnh lại tốc độ tối đa.

Làn trái (làn 1): Tốc độ tối thiểu 90km/h; Tốc độ tối đa 120km/h

Làn giữa (làn 2): Tốc độ tối thiểu 90km/h; Tốc độ tối đa 120km/h

Làn phải (làn 3): Tốc độ tối thiểu 60km/h; Tốc độ tối đa 100km/h

Phương án phân luồng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Cục CSGT

Theo Đại tá Nguyễn Quang Nhật việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo quá trình chuyển làn từ làn tốc độ cao sang làn giữa diễn ra mượt mà, hạn chế việc giảm tốc độ đột ngột, qua đó giảm ùn tắc và nguy cơ tai nạn.

Trước đó, Cục CSGT đã đề xuất thí điểm tổ chức lại giao thông, phân làn tốc độ và phân luồng phương tiện trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Km0 - Km105+417) và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Km182+300 - Km211+250). Việc thí điểm này chia làm hai giai đoạn triển khai, trong đó điểm nhấn là cấm xe tải lưu thông vào làn 1 trên cả hai tuyến và điều chỉnh giới hạn tốc độ theo từng làn.

Hiện tại, tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có 3 làn xe mỗi chiều. Trước khi điều chỉnh, làn 1 và làn 2 có tốc độ quy định từ 80 đến 120km/h; làn 3 từ 60 đến 100km/h.