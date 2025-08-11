Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) mới đề xuất thí điểm tổ chức lại giao thông, phân làn tốc độ, phân luồng phương tiện trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (từ Km0 đến Km105+417) và tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (từ Km182+300 đến Km211+250).

Theo đó, việc tổ chức giao thông được chia thành 2 giai đoạn, trong đó có việc cấm xe tải đi vào làn 1 sát dải phân cách giữa trên cả 2 tuyến cao tốc nói trên. Đồng thời, ở tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng sẽ điều chỉnh tốc độ tối đa tại làn 2.

Hiện tại, tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có 3 làn xe mỗi chiều. Trong đó, làn 1 và làn 2 giới hạn tốc độ từ 80 - 120 km/h, còn làn 3 từ 60 - 100 km/h.

Theo đề xuất của Cục CSGT: Làn 1 nâng tốc độ tối thiểu lên 90 km/h (tăng 10 km/h), giữ nguyên tốc độ tối đa 120 km/h và cấm xe tải.

Làn 2 giữ nguyên tốc độ tối thiểu 80 km/h nhưng lại giảm tốc độ tối đa xuống còn 100 km/h (giảm 20 km/h).

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: N. Hải

Từ đề xuất điều chỉnh tốc độ này, nhiều ý kiến cho rằng cần cân nhắc để đảm bảo việc vượt xe phù hợp, giảm ùn ứ và nguy cơ tai nạn.

Xét về hạ tầng giao thông, đại diện Ban Quản lý cao tốc Hà Nội – Hải Phòng cho rằng chỉ nên cấm xe tải đi vào làn 1, còn tốc độ tối đa ở làn 2 nên giữ nguyên 120 km/h. Lý do là chất lượng thiết kế bề mặt đường như nhau, nên giữ nguyên tốc độ tối đa làn 1 và làn 2 để tận dụng tối đa năng lực hạ tầng đã được đầu tư theo tiêu chuẩn cao.

Về kỹ thuật lái xe, TS. Khương Kim Tạo - nguyên Phó chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - cho rằng, không nên giảm tốc độ ở làn 2 trên các cao tốc có 3 làn xe, cụ thể là tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Ông Tạo phân tích: “Tài xế đang chạy 120 km/h ở làn 1 muốn chuyển sang làn 2 thì làm sao giảm đột ngột xuống dưới 100 km/h? Chẳng lẽ tài xế phải phanh gấp? Về nguyên tắc, khi chuyển làn, tài xế chỉ có thể quan sát và điều chỉnh tốc độ đôi chút, chứ không thể giảm đột ngột”

Ông cũng cho rằng việc buộc xe đang chạy 120 km/h phải giảm xuống 100 km/h là không an toàn, dễ gây tai nạn.

Anh Nguyễn Viết Hải (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng nhận định việc giảm tốc độ tối đa làn 2 xuống 100 km/h là chưa hợp lý. Anh dẫn chứng: nếu muốn chạy tối đa ở làn 1 nhưng phía trước có xe chỉ chạy 90 km/h và không cho vượt, anh sẽ phải sang làn 2. Tuy nhiên, nếu làn 2 đang có xe chạy 100 km/h thì sẽ phải sang làn 3 – nơi tốc độ cho phép thấp hơn – dẫn đến không thể vượt hợp pháp.

Tình huống khác, nếu xe ở làn 1 chạy khoảng 100 km/h thì xe ở làn 2 cũng tối đa 100 km/h, khiến việc vượt trở nên khó khăn. Người đàn ông này băn khoăn: Nếu việc điều chỉnh ở làn 2 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng xuống 100km/h được thực thi thì quả thật như "đánh đố" cánh tài xế.

Trong khi đó, ông Tạo nhấn mạnh lại dẫn chứng ở một số nước, xe khách, xe tải không được chạy quá 100 km/h dù biển báo cho phép tới 120 km/h. Theo ông, ở những quốc gia này, tốc độ tối đa được quy định riêng cho từng loại xe, chứ không phải mọi xe đều được chạy theo con số ghi trên biển báo.

Do đó, ông Tạo kiến nghị, tốc độ tối đa làn 1 và làn 2 nên giữ nguyên 120 km/h. Trước mắt chỉ cần cấm xe tải và tiến tới cấm xe khách vào làn 1, đồng thời xử phạt nghiêm xe chạy dưới tốc độ tối thiểu để tránh tình trạng “rùa bò” ở làn tốc độ cao.

Trước đó, Cục CSGT đã đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp triển khai thí điểm tổ chức lại giao thông, phân làn tốc độ và phân luồng phương tiện trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (từ Km0 đến Km105+417) và đoạn tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (từ Km182+300 đến Km211+250). Giai đoạn 1: Dự kiến từ 15/8 đến 14/9, sẽ phân làn tốc độ và phân luồng phương tiện đối với ô tô tải: Làn 1 (trái trong cùng, sát dải phân cách): Tốc độ tối đa 120 km/h, tối thiểu 90 km/h; cấm ô tô tải lưu thông. Làn 2 (giữa): Tốc độ tối đa 100 km/h, tối thiểu 80 km/h; tất cả ô tô được lưu thông.