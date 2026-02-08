XEM CLIP:

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa xác lập và triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây buôn bán hàng giả là mỹ phẩm quy mô lớn trên không gian mạng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phát hiện một nhóm đối tượng lợi dụng mạng xã hội để phân phối mỹ phẩm giả tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố. Từ cơ sở ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án để đấu tranh.

4 đối tượng bị khởi tố, bắt giữ. Ảnh: CA

Trong quá trình điều tra, nhiều tổ công tác đã đồng loạt kiểm tra, khám xét các kho hàng tại 4 địa điểm, gồm: kho hàng trên đường số 8, phường Linh Xuân do Lê Thị Kim Tuyến làm chủ; kho hàng trên đường số 21, phường Thông Tây Hội do Lê Thị Hoài Hiệp làm chủ; kho hàng trên đường Nguyễn Văn Khối, phường Thông Tây Hội và căn nhà không số trên đường 53, phường An Hội Tây do Nguyễn Thị Thúy Hiền làm chủ.

Công an khám xét hàng loạt kho hàng. Ảnh: CA

Đến nay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Lê Thị Kim Tuyến (SN 1990), Lê Thị Hoài Hiệp (SN 1991), Nguyễn Thị Thúy Hiền (SN 1994) và Thái Vĩ Khương (SN 1987).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2025 đến nay đã tung ra thị trường hơn 10.000 chai nước hoa giả mang nhãn hiệu các thương hiệu nổi tiếng. Ước tính giá trị số hàng này nếu là hàng thật lên đến 10 tỷ đồng.

Hình ảnh sản phẩm nước hoa giả mà các đối tượng buôn bán trên mạng. Ảnh: CA

Không chỉ gây thiệt hại kinh tế và uy tín của các chủ sở hữu nhãn hiệu, các loại mỹ phẩm này đều không qua kiểm định chất lượng. Theo cơ quan chức năng, việc sử dụng các sản phẩm giả này trong thời gian dài tiềm ẩn nguy cơ gây dị ứng, thậm chí dẫn đến các bệnh mãn tính nguy hiểm cho người dùng.

Vụ án đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra, truy xét mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.