MV Gấm hoa Việt Nam gây chú ý khi đưa người xem đến cảnh sắc, tinh hoa di sản văn hóa của đủ 3 miền Bắc - Trung - Nam như: Ruộng bậc thang vùng Tây Bắc, Đông Bắc; sông Hương và cố đô Huế; vùng sông nước Cửu Long; đầm sen ao Bà Om, Trà Vinh; chiếc đàn kìm và đờn ca tài tử Nam Bộ; Tràng An - Bái Đính, Ninh Bình; lễ hội Kate của dân tộc Chăm; múa cồng chiêng Tây Nguyên và nghệ thuật múa bóng rỗi Nam bộ.

Tương ứng với từng vùng miền, Võ Minh Lâm và ê-kíp đưa vào hòa âm các thanh âm nhạc cụ đặc trưng như: Tiếng khèn, tiếng sáo mèo; nhã nhạc cung đình Huế hay thang âm ngũ cung “Hò - Xự - Xang - Xê - Cống - Liu” và cả Dạ cổ hoài lang - hồn cốt của sông nước Nam bộ. Phần nhạc cụ do nhà sản xuất âm nhạc Đạt Kìm dày công tìm kiếm, thực hiện.

Trích MV "Gấm hoa Việt Nam"

NSƯT Võ Minh Lâm chủ động đặt hàng nhạc sĩ Ngô Quốc Khang sáng tác bài Gấm hoa Việt Nam với mong muốn gửi gắm món quà nghệ thuật hướng đến năm đầu tiên có Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026).

Từng đóng nhiều vai gắn với những tích truyện và nhân vật nhiều vùng miền nhưng âm nhạc với Võ Minh Lâm vẫn là trải nghiệm rất mới. Để thể hiện được cách hát đặc trưng vùng miền, anh đã dành nhiều buổi tập luyện cùng thạc sĩ - giảng viên thanh nhạc Minh Trang.

Về lý do chọn ca sĩ Duyên Quỳnh, NSƯT Võ Minh Lâm hoàn toàn tin vào chữ “duyên” trên con đường nghệ thuật. Trước đó không lâu, hai người lần đầu làm việc cùng nhau trong tiết mục Tiếng Việt thiêng liêng trên sân khấu Chuông vàng vọng cổ đã thể hiện ăn ý, gây ấn tượng với khán giả. Vì vậy, khi tìm "giọng nữ sáng, đẹp" cho dự án này, Võ Minh Lâm nghĩ ngay đến Duyên Quỳnh.

Cảnh tình tứ của NSƯT Võ Minh Lâm và Duyên Quỳnh.

Ngoài vai trò nhạc sĩ, Ngô Quốc Khang còn là đạo diễn sáng tạo của sản phẩm. Anh khẳng định MV Gấm hoa Việt Nam ứng dụng công nghệ kỹ xảo chuyển cảnh mới nhất tại thị trường âm nhạc trong nước hiện nay - công nghệ giúp Võ Minh Lâm, Duyên Quỳnh có thể "đi" từ núi rừng Tây Bắc đến đồng lúa miền Tây.

Tất cả chi tiết về trang phục các dân tộc Việt Nam, công trình kiến trúc, nhân trắc học, dụng cụ sinh hoạt, nhạc cụ biểu diễn truyền thống... đều được xử lý trên tư liệu hình chụp và video thực tế; sau đó trải qua nhiều lần cố vấn, kiểm chứng từ nhà nghiên cứu văn hóa để chỉnh sửa giống hệt nguyên bản. Riêng những họa tiết trên nền vải thổ cẩm sử dụng cho bộ nhận diện Gấm hoa Việt Nam được đội ngũ thiết kế mỹ thuật vẽ tay trên hình ảnh có thật trên trang phục các dân tộc Đông Bắc, Tây Bắc Việt Nam để bám sát 100% chất liệu ngoài đời.

Võ Minh Lâm tin vào chữ "duyên" khi gặp gỡ, làm việc cùng Duyên Quỳnh.

Chia sẻ thêm với VietNamNet về lần tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên, Võ Minh Lâm nói sự kiện này như lời nhắc nhớ các văn nghệ sĩ và người làm văn hóa nói chung luôn phải hướng về giá trị chân – thiện – mỹ. Trưởng thành từ nghệ thuật truyền thống là cải lương, anh càng nhận thức sâu sắc hơn về giữ lửa văn hóa dân tộc, đi kèm với trọng trách trao truyền tình yêu ấy đến thế hệ kế thừa.

Với tinh thần đẹp đẽ của Ngày Văn hóa Việt Nam, Võ Minh Lâm tin lao động sáng tạo tử tế sẽ giúp mỗi nghệ sĩ trở thành bông hoa hương sắc trong khu vườn nghệ thuật, để luôn khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy".