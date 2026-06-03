Theo tờ Times of Israel, ông Roman Gofman đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Giám đốc cơ quan tình báo Mossad vào ngày 2/6, qua đó khép lại những tranh cãi kể từ khi ông được Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử vào cuối năm 2025.

"Ông Gofman là người có khả năng vượt qua mọi trở ngại. Nhiệm vụ trọng tâm của ông ấy là tiếp tục đối phó với các nguy cơ từ chính quyền Iran. Chúng ta sẽ không bao giờ cho phép Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc gây nguy hiểm cho sự tồn tại của nhà nước Do Thái", ông Netanyahu nói tại lễ nhậm chức của ông Gofman.

Về phần mình, ông Gofman khẳng định các chiến dịch quân sự của Israel nhắm vào Iran cùng các lực lượng đồng minh của Tehran trong những năm gần đây đã làm thay đổi đáng kể tình hình trong khu vực.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và tân Giám đốc Mossad Roman Gofman. Ảnh: Times of Israel

"Các hoạt động quân sự và tình báo của chúng ta đã làm thay đổi tương quan lực lượng trên toàn Trung Đông. Nhưng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Mossad sẽ tiếp tục duy trì năng lực hoạt động tình báo bí mật để bảo vệ đất nước", ông Gofman phát biểu.

Theo trang tin quân sự Topwar, ông Gofman là người gốc Liên Xô cũ đầu tiên trong lịch sử Israel được bổ nhiệm làm lãnh đạo Mossad. "Đây là một sự kiện lịch sử. Ông Gofman đã trở thành đại diện cho những người nhập cư từ Liên Xô cũ nắm giữ vị trí cao nhất trong cơ cấu an ninh của đất nước", Dmitry Gendelman, Cố vấn Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết.

Ông Gofman sinh năm 1976 tại Mozyr, Belarus. Ông cùng gia đình di cư đến Israel vào năm 1990. Ông bắt đầu binh nghiệp trong lực lượng thiết giáp Israel, từng giữ chức chỉ huy Lữ đoàn Thiết giáp số 7 và Sư đoàn HaBashan số 210.

Tới năm 2024, ông Gofman được bổ nhiệm làm Thư ký quân sự cho Thủ tướng Netanyahu. Với kinh nghiệm thực chiến dày dạn, ông là người chỉ huy hoạt động ở biên giới phía nam Israel trong cuộc đột kích biên giới của Phong trào Hồi giáo Hamas vào ngày 7/10/2023. Ông Gofman cũng là người giám sát việc thực thi các chỉ thị của thủ tướng trong Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Tuy vậy, khi được đề cử vào cuối năm 2025, các quan chức an ninh của Israel khi đó đã phản đối ông Gofman, lập luận rằng ông thiếu kinh nghiệm về tình báo để lãnh đạo Mossad.