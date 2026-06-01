Theo hãng tin Al Jazeera, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 31/5 đã công bố các video ghi lại cảnh binh lính nước này giành quyền kiểm soát lâu đài Beaufort 900 năm tuổi và một ngọn đồi chiến lược ở miền nam Lebanon.

"Việc kiểm soát lâu đài Beaufort là một bước ngoặt trong chiến dịch chống lại Hezbollah. Chỉ thị của tôi lúc này là củng cố và tăng cường hiện diện tại những khu vực từng nằm dưới sự kiểm soát của Hezbollah", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố IDF sẽ giữ Beaufort như một phần của vùng an ninh Israel ở miền nam Lebanon, đồng thời khẳng định chiến dịch chống lại Hezbollah vẫn chưa kết thúc.

Theo giới quan sát, việc kiểm soát lâu đài Beaufort sẽ giúp IDF có được vị trí thuận lợi để giám sát phần lớn miền Nam Lebanon. Trên thực tế, quân đội Israel từng chiếm lâu đài này trong cuộc xung đột với Hezbollah giai đoạn từ năm 1982 - 2000.

Ngược lại, Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam đã kịch liệt lên án động thái của Israel, cáo buộc Tel Aviv đang theo đuổi chính sách "đất cháy" tại miền nam nước này.

Sau khi Israel tuyên bố kiểm soát lâu đài Beaufort, chính phủ Pháp đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức một cuộc họp khẩn để bàn về tình hình Lebanon. "Chúng tôi công nhận quyền tự vệ của Israel, nhưng họ không thể biện minh cho việc mở rộng chiếm đóng tại Lebanon", Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot nói.

Cùng ngày 31/5, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul tuyên bố việc Israel tiến sâu hơn vào lãnh thổ Lebanon là “mối lo ngại nghiêm trọng”, đồng thời kêu gọi tất cả các bên ngừng các hành động thù địch. Trong các tuyên bố riêng, Bộ Ngoại giao Ai Cập và Bộ Ngoại giao Qatar cũng lên án các cuộc tấn công liên tục của Israel, nhấn mạnh việc mở rộng chiến dịch trên bộ ở miền Nam Lebanon là "vi phạm luật pháp quốc tế".