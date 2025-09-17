Tờ Jerusalem Post ngày 15/9 đưa tin, Giám đốc Mossad David Barnea mới đây đã xác nhận việc điều động hàng chục nữ đặc vụ tới Iran, đồng thời đánh giá vai trò của lực lượng này trong cuộc xung đột hồi tháng 6 là "vô cùng quan trọng".

Dù ông Barnea không tiết lộ cụ thể nhiệm vụ của các nữ đặc vụ Mossad vì lý do an ninh, nhưng họ được cho đã tham gia trực tiếp vào các chiến dịch tấn công và phá hoại ở Iran. Trong cuộc tấn công phủ đầu ngày 13/9, các đặc vụ Mossad ở bên trong lãnh thổ Iran đã tập kích hàng loạt hệ thống phòng không và radar của đối phương, khiến Tehran bị "tê liệt" trong vài giờ trước khi có thể đưa ra các biện pháp đáp trả.

Ngoài thông tin về các nữ đặc vụ, lãnh đạo Mossad cũng khẳng định, cơ quan này đã xác định được vị trí các kho uranium làm giàu của Iran, cảnh báo sẵn sàng hành động nếu Tehran khởi động lại chương trình hạt nhân.

Các nữ đặc vụ Mossad đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch tấn công phủ đầu Iran. Ảnh: Jerusalem Post

Theo Jerusalem Post, các nữ đặc vụ Mossad trước đây thường được biết đến với vai trò "quyến rũ" các quan chức của đối phương, đồng thời làm nhiệm vụ do thám về các cơ sở hạt nhân. Song, ở thời điểm hiện tại, họ thậm chí còn đảm nhận nhiều vai trò hơn các đồng nghiệp nam.

Vào năm 2024, một nữ đặc vụ Mossad có mật danh "G" đã được vinh danh tại lễ kỷ niệm Quốc khánh Israel vì những thành tích của mình. Nữ đặc vụ này là một người gốc Iran, có chuyên môn đặc biệt về việc tuyển mộ điệp viên tại các khu vực đối địch.

Trong cuộc tấn công phủ đầu vào ngày 13/6, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nhanh chóng bắn hạ nhiều tướng lĩnh và các nhà khoa học hạt nhân của Iran, bao gồm Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran Mohammad Bagheri và Tư lệnh IRGC Hossein Salami. Sau khi kết thúc 12 ngày giao tranh, Tel Aviv khẳng định Tehran đã mất 11 nhà khoa học hạt nhân.