Chiều 7/11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không không quân đã điều trực thăng ra tìm kiếm 3 người mất tích trên vùng biển của địa phương.

Trước đó, sáng cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia và Bộ Quốc phòng hỗ trợ phương tiện bay tham gia công tác tìm kiếm 3 người dân mất tích tại đặc khu Lý Sơn.

Cán bộ, chiến sĩ lên trực thăng tìm kiếm. Ảnh: N.X

Trưa 7/11, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) huy động trực thăng bay ra vùng biển Lý Sơn, tham gia tìm kiếm từ trên không, hỗ trợ lực lượng địa phương xác định vị trí các nạn nhân mất tích.

Như đã đưa tin, khoảng 15h chiều 6/11, ông Dương Quang C. (SN 1981, trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) do mâu thuẫn gia đình đã nhảy xuống biển tại khu vực cầu cảng.

Trực thăng tìm kiếm 3 người mất tích ở vùng biển Lý Sơn. Ảnh: N.X

Thấy vậy, ông Phan Duy Q. (SN 1978, trú cùng thôn) và ông Lê Văn S. (SN 1988, trú thôn Tây An Hải) đã dùng thúng bơi ra cứu. Tuy nhiên, sau khi vớt được ông C., do sóng lớn, gió mạnh, cả ba người bị cuốn trôi ra xa và không thể quay vào bờ.

Lực lượng chức năng huy động tàu tìm kiếm ngay trong chiều 6/11, nhưng đến 17h50 buộc phải tạm dừng vì thời tiết xấu.

Đến 14h30 ngày 7/11, ba người vẫn mất tích; công tác tìm kiếm tiếp tục được đẩy mạnh cả trên biển lẫn trên không tại khu vực Lý Sơn.