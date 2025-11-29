Sự kiện Sống trọn vẹn 2025 vừa diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM. Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống HIV/AIDS, hướng đến chủ đề Tháng hành động "Đoàn kết là sức mạnh - Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS".

Sự kiện năm nay có nhiều nghệ sĩ đồng hành như: NSND Mỹ Uyên, á hậu Ánh Vương, Đào Hiền, Trương Quí Minh Nhàn, Phương Anh Idol, nhà thiết kế Sỹ Hoàng, đạo diễn Ngọc Duyên…

Hoa hậu Hương Giang (giữa) giao lưu tại sự kiện.

Trong đó, hoa hậu Hương Giang có 10 năm đồng hành với các hoạt động dành cho cộng đồng sống chung với HIV do Hội phòng chống HIV/AIDS TPHCM tổ chức.

Cô xúc động khi nhìn lại chặng hành trình đã qua, đồng thời mong mỏi đóng góp nhiều hơn trong thời gian tới.

Là người chuyển giới, hơn ai hết Hương Giang hiểu rõ cộng đồng này ít nhiều vẫn còn bị kỳ thị. Nếu có HIV, họ lại càng khó khăn nên rất cần sự giúp đỡ, hỗ trợ của mọi người.

"Trong suốt thời gian làm nghệ thuật, tôi đều đồng hành cùng các dự án cộng đồng. Sau khi thi Miss Universe trở về, tôi thấy sứ mệnh này càng quan trọng hơn nữa”, Hương Giang chia sẻ.

Hoa hậu Hương Giang có 10 năm gắn bó với cộng đồng sống chung với HIV.

Hương Giang cho biết cô luôn ý thức trách nhiệm với cộng đồng để có thể xứng đáng với tình cảm mọi người dành cho mình.

"Cuộc sống dẫu có nhiều cản trở nhưng tôi bước từng bước mạnh mẽ để chinh phục những giấc mơ của mình, tôi hy vọng mọi người cũng vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến tới một thế giới đa dạng, hòa nhập và bình đẳng hơn", hoa hậu chia sẻ.

Hương Giang nhận xét Sống trọn vẹn là sự kiện ý nghĩa, cũng là cột mốc quan trọng tiếp thêm sức mạnh và niềm tin tới nhiều người.

Năm nay đánh dấu cột mốc 35 năm HIV có mặt tại Việt Nam, là cơ hội để nhìn lại những thành tựu đã đạt được và những bài học rút ra từ quá trình phòng chống HIV/AIDS.

Đồng thời đây là dịp kêu gọi sự chủ động của toàn cộng đồng, tiếp tục tham gia vào công tác phòng chống HIV/AIDS, góp phần duy trì bền vững các hoạt động...

Các hoạt động triển lãm, trưng bày và hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện.

Ông Nguyễn Anh Phong - Phó chủ tịch Hội phòng chống HIV/AIDS TPHCM - cho biết sự kiện hướng đến mục tiêu: Thay đổi nhận thức xã hội (Chuyển đổi cách nhìn về HIV từ tiêu cực sang tích cực, đầy hy vọng); ghi nhận, tôn vinh các cá nhân, tổ chức có đóng góp trong hành trình 35 năm; kết nối cộng đồng (tạo không gian giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng giữa người sống với HIV và người đồng hành); nâng cao nhận thức và giảm kỳ thị; đặt ra các mục tiêu mới, thảo luận các giải pháp sáng tạo và bền vững để kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam.

Hoa hậu Hương Giang tại sự kiện "Sống trọn vẹn" 2025

Ảnh, clip: HP, NVCC