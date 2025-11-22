Sau khi dừng bước tại chung kết Miss Universe 2025, Hương Giang có buổi livestream sáng 22/11 chia sẻ về hành trình 21 ngày tại Mexico. Đây là lần đầu cô nói rõ nguyên nhân thất bại và những thông tin chưa từng tiết lộ.

Bị động về sự thay đổi bất ngờ về định hướng cuộc thi

Hương Giang cho biết trong suốt hành trình, cô liên tục nhận được thông tin mới phải cập nhật dần. Điểm quan trọng nhất là sự thay đổi định hướng của Miss Universe sau khi ban tổ chức mới nắm quyền.

Vài ngày trước chung kết, trong cuộc họp với các giám đốc quốc gia, chủ tịch Miss Universe Vietnam - Valentine Trần mới biết những vấn đề về đa dạng và bình đẳng chỉ được đề cao khi bà Anne Jacqueline Jakrajutatip còn nắm quyền. Hiện tại, Miss Universe muốn quay về định hướng với tiêu chí vẻ đẹp tự nhiên và phong cách trình diễn bốc lửa hơn.

Hương Giang thừa nhận cảm thấy hoang mang khi nhận ra không phù hợp với định hướng mới. Cô khẳng định nếu biết trước định hướng mới, cô sẽ không tham gia. Trong 21 ngày thi đấu, mỗi ngày cô đều được cập nhật phần thi này không tính điểm, phần kia phải kêu gọi vote, khiến cô bị động trong khâu chuẩn bị.

Cô giải thích không chia sẻ sớm vì khi biết thông tin, hành trình đã gần kết thúc và việc nói ra chỉ khiến mọi người lo lắng hơn mà không giải quyết được gì.

"Tôi và tiêu chí cuộc thi không chạm vào nhau"

Hương Giang nhấn mạnh về ngoại hình, cô không phải người đẹp nhất so với các thí sinh Latin ở Miss Universe 2025, Yoshie (Á hậu Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018) hay bất kỳ ai. Cô cảm thấy kết quả không có gì không công bằng, chỉ đơn giản là không phù hợp với tiêu chí cuộc thi.

Cô nhắc lại khi đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, chiến thắng cần rất nhiều yếu tố. Còn về ngoại hình so với đối thủ, cô cũng không xuất sắc nhất. Vì vậy, đây không phải vấn đề công bằng hay không mà chỉ là cô không đủ tiêu chí ban tổ chức tìm kiếm.

Hương Giang tại bán kết Miss Universe 2025.

Hương Giang kêu gọi người hâm mộ không tấn công ban tổ chức hay bất kỳ ai về kết quả, cũng không cần chứng minh cô giỏi hay xứng đáng. Cô chia sẻ: "Tôi chỉ muốn mọi người hiểu rằng mình và tiêu chí cuộc thi không chạm vào nhau".

Hương Giang nhấn mạnh việc mọi người yêu thương hay fan quốc tế nói cô xứng đáng là một chuyện nhưng xứng đáng phải phù hợp với tiêu chí ban tổ chức. Cô là người từng tổ chức các cuộc thi nên hiểu rõ điều này.

Về phòng phỏng vấn kín và giám khảo thay đổi

Hương Giang tiết lộ ở vòng phỏng vấn kín, mỗi giám khảo có 3 phút hỏi về mục tiêu, mong muốn của thí sinh. Điều đáng chú ý là ban tổ chức công bố danh sách giám khảo trước đó nhưng đến phòng phỏng vấn lại là những người khác.

Hương Giang xin lỗi người hâm mộ về giải Beyond the Crown, khẳng định đây là điều cô không quyết định được và có nhiều thông tin trong 21 ngày ở Mexico cô cũng được cập nhật dần chứ không biết từ đầu.

Về việc không tham gia sự kiện sau chung kết tối 21/11, Hương Giang giải thích đó là sự kiện không bắt buộc và nhiều người hâm mộ bay sang Thái Lan ủng hộ, sẽ bay về ngay hôm nay (22/11) nên cô phải chào và tiễn mọi người. Ông Valentine Trần thay mặt đoàn Việt Nam tham dự.

Sau đêm chung kết, mặc dù là Á hậu 1 Miss Universe 2025 nhưng Veenar (Veena Praveenar Singh) cũng về phòng ngay. Khi Hương Giang về phòng thì thấy Veenar đang gọi đồ ăn, sau đó 2 người nằm ôm nhau và ngủ luôn đến tối. Cả 2 vẫn thân thiết và Hương Giang dự định mời Veenar sang Việt Nam.

Hương Giang tham gia đầy đủ các hoạt động của cuộc thi.

Tự hào về hành trình đã trải qua

Hương Giang khẳng định đã nỗ lực hoàn thành tất cả yêu cầu của bên BTC Thái Lan và Mexico đến phút cuối cùng. Đây là điều cô tự hào nhất, chứ không phải phần trình diễn hay thể hiện nào. Dù hành trình và cuộc chơi thay đổi không như suy nghĩ từ đầu, cô vẫn hoàn thành mọi việc.

Hương Giang tiết lộ khi bước vào cuộc thi đã có mục tiêu riêng và đạt được một số trong đó. Đặc biệt, tình cảm của mọi người dành cho cô vượt qua sức tưởng tượng.

Hương Giang nhắc lại khoảnh khắc đáng nhớ như các em mẫu giáo cổ vũ, fan quốc tế xuống sảnh khách sạn biết đến Việt Nam, nhớ mặt, yêu quý và chụp ảnh. Cô khẳng định nếu không bước ra thế giới sẽ không có những điều này. Vì vậy cô rất vui với hành trình đã qua, không buồn, hối hận hay thấy mệt mỏi, tiếc công sức.

Hương Giang được người hâm mộ Việt Nam ủng hộ tại Miss Universe 2025.

Kế hoạch trở về và tương lai

Hương Giang không chia sẻ lịch bay về nước để tránh người hâm mộ ra sân bay đón vì cho rằng mình không có thành tích gì. Thêm nữa, lúc này mọi người đang tập trung cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai.

Cô sẽ nghỉ vài ngày để phục hồi sau gần 1 tháng thiếu ngủ, hoạt động trí óc nhiều và mang giày cao gót liên tục.

Sau đó cô quay lại công việc với dự án kết hợp sản xuất cuộc thi hoa khôi tài năng và nhiều việc khác cuối năm.

Đặc biệt, Hương Giang dự định tổ chức fan meeting "ăn phở" để cảm ơn người hâm mộ.

Minh Dũng

Ảnh: Tư liệu, video: TT