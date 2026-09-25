Trong đó, cấp thành phố có 1.996 chỉ tiêu, gồm 1.993 biên chế cán bộ, công chức, 3 chỉ tiêu biên chế phục vụ. Cấp xã được giao 5.138 chỉ tiêu.

Tổng số viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố là 61.126 chỉ tiêu. Trong đó, cấp thành phố có 11.268 chỉ tiêu, cấp xã có 49.851 chỉ tiêu, còn lại là các chỉ tiêu dự phòng.

Kỳ họp chuyên đề HĐND TP Hải Phòng sáng 25/9

HĐND đề nghị UBND TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có số cán bộ, công chức cao hơn số biên chế được giao tại nghị quyết này rà soát, sắp xếp, có giải pháp phù hợp theo quy định, gắn với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ; bảo đảm trong năm 2026 số cán bộ, công chức có mặt không vượt quá số biên chế được giao.

Trường hợp điều động, bố trí cán bộ, công chức, viên chức giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy làm phát sinh việc điều chỉnh biên chế giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, UBND TP báo cáo Thường trực HĐND TP xem xét, cho ý kiến trước khi thực hiện.

Căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao, HĐND các xã, phường và đặc khu quyết định cụ thể biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan HĐND, UBND cấp mình, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn.

Các đại biểu thông qua 15 nghị quyết về các hoạt động kinh tế - xã hội

Kỳ họp cũng thống nhất thông qua một loạt nghị quyết về các hoạt động kinh tế - xã hội khác của thành phố.