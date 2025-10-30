Gửi tiết kiệm 5.000 đồng mỗi tuần

Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đặt mục tiêu mọi người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm yếu thế, được tiếp cận và sử dụng một cách an toàn, thuận tiện các sản phẩm dịch vụ tài chính phù hợp với chi phí hợp lý. Với người nghèo, người có thu nhập thấp, tiết kiệm vi mô là trụ cột quan trọng.

Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong thực hành tiết kiệm tài chính tại Tọa đàm “Tiết kiệm - Sức mạnh nội sinh trong kỷ nguyên số” do Thời báo Ngân hàng tổ chức sáng 30/10 tại Hà Nội, bà Phạm Thị Thùy Linh, Tổng Giám đốc Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương (TYM) thuộc Hội LHPN Việt Nam, cho biết: Hằng tuần, hằng tháng, chị em phụ nữ nghèo thu nhập thấp tham gia các hoạt động của TYM tại các nhà văn hóa thôn xóm nơi cư trú. Tại đây, họ đóng góp những khoản tiết kiệm rất nhỏ để hình thành nên những tài sản tích lũy cho tương lai.

Để huy động vốn, TYM bắt đầu từ những cách thức rất đơn giản như thiết kế những sản phẩm tài chính đơn giản nhất, gần gũi và linh hoạt. Theo đó, chị em phụ nữ có thể gửi tiết kiệm hằng tuần, hằng tháng, với số tiền chỉ từ 5.000 đồng/tuần. Nhờ đó, tổ chức này đã tiếp cận đến 220.000 khách hàng.

“Có thể với nhiều người con số 5.000 đồng không có giá trị, nhưng với chị em phụ nữ nghèo, thu nhập thấp thì lại khác. Đến nay, có những chị em vẫn bền bỉ tiết kiệm 5.000 đồng mỗi tuần hoặc cao hơn nữa là 10.000 đồng hay 20.000 đồng. Những sản phẩm tiết kiệm rất đơn giản như vậy đã giúp chị em tích lũy tài sản từ những đồng vốn rất nhỏ”, bà Phạm Thị Thùy Linh chia sẻ.

Bên cạnh khoản tiết kiệm bắt buộc đi liền với khoản vay của khách hàng, có những khoản tiết kiệm tự nguyện của chị em với giá trị mỗi sổ chỉ từ 100.000 đồng. Từ những sản phẩm kể trên, đến nay, TYM đã đạt được số dư tiết kiệm 2.300 tỷ đồng.

“Con số này rất nhỏ so với dư nợ của một phòng giao dịch của bất kỳ ngân hàng thương mại nào, nhưng nó là thành quả, là công sức, là sự bền bỉ của hơn 220.000 khách hàng”, bà Thùy Linh tự hào nói.

Đến nay, số dư tiết kiệm bình quân mỗi khách hàng của TYM là 10 triệu đồng/người. Trước năm 2010, con số đó chỉ là 1 triệu đồng/người.

Nguồn vốn tiết kiệm hiện chiếm 70-80% tổng dư nợ của TYM, tương ứng khoảng 2.900 tỷ đồng.

Đối tượng phục vụ của TYM 100% là phụ nữ nghèo, có thu nhập thấp. Đặc thù này khiến các khoản cho vay của TYM không cần tài sản thế chấp; hoàn trả dần theo tuần, tháng; thủ tục vay, trả đơn giản và duy trì kỷ luật tín dụng.

Đáng chú ý, bà Thùy Linh nêu con số khiến mọi ngân hàng thương mại và công ty tài chính đều phải mong muốn: Tỷ lệ hoàn trả luôn vượt 99,99%, trong khi nợ xấu chỉ vỏn vẹn 0,0004%. Cho dù ở trong điều kiện khó khăn nhất của thời kỳ Covid-19 hay thiên tai bão lũ, khách hàng vẫn gửi tiết kiệm và trả nợ đúng hạn.

Tiết kiệm không chỉ là tích lũy tài chính

Qua tiếp cận với hàng trăm nghìn chị em phụ nữ, đặc biệt là chị em ở khu vực nông thôn và miền núi, bà Thùy Linh nhận xét đây chính là những người khởi xướng và duy trì thói quen tiết kiệm trong gia đình. Họ lập kế hoạch chi tiêu, cân đối nhu cầu trước mắt cũng như trong tương lai, nhu cầu chi tiêu cho con cái học hành, dự phòng chi tiêu trong lúc khó khăn hay rủi ro có thể xảy ra.

“Nhiều khách hàng chia sẻ rằng trước đây họ mong ước có sổ tiết kiệm chỉ 2 triệu đồng để phòng bất trắc có thể xảy ra khi về già. Với vai trò là người phụ nữ trong gia đình, họ thực sự tuân thủ kỷ luật trong việc tiết kiệm”, bà nói.

Bà Phạm Thị Thùy Linh, Tổng Giám đốc TYM. Ảnh: HG

Tại tọa đàm, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà nhận định, trải qua các thời kỳ phát triển của đất nước, tinh thần tiết kiệm đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư duy quản lý và chính sách. Cùng với quá trình phát triển của đất nước, nguồn vốn tiết kiệm đã trở thành lực đỡ quan trọng cho tăng trưởng kinh tế - xã hội.

“Trong bối cảnh hiện nay, tiết kiệm không chỉ đơn thuần là sự tích lũy tài chính mà còn là cách thức sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư cho tương lai. Thực hành tiết kiệm giúp người dân có thói quen tích lũy an toàn, đầu tư hiệu quả, đồng thời giúp doanh nghiệp tận dụng được mọi nguồn lực”, Phó Thống đốc đánh giá.

Theo PGS.TS Chu Khánh Lân, Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính (NHNN), Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia của Chính phủ đã xác định tiết kiệm là một trong năm sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng. Mục tiêu đến năm 2025 có từ 25-30% người trưởng thành có tài khoản tiết kiệm.

Ở góc độ cá nhân và hộ gia đình, tiết kiệm giúp mọi người cân bằng chi tiêu sinh hoạt hằng ngày, là cách thức để họ tiếp cận được hệ thống tài chính chính thức, tránh xa tín dụng đen. Để có được kỹ năng liên quan đến đầu tư, trước hết mỗi người cần có kỹ năng tiết kiệm, qua đó nâng cao được năng lực chống chịu rủi ro trong cuộc sống.