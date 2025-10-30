Thị trường tiếp tục ghi nhận thêm 3 ngân hàng thương mại lớn tăng lãi suất huy động gồm Techcombank, SHB và VIB, sau khi có 7 ngân hàng thương mại đã tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 10.

Sau khi tăng lãi suất huy động 0,5%/năm áp dụng với kỳ hạn 3, 6, 12 tháng vào giữa tháng 8/2025, Techcombank vừa có động thái mới nhằm thu hút tiền gửi của khách hàng.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến được Techcombank áp dụng cho sản phẩm tiền gửi Phát Lộc Online, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-2 tháng tăng 0,3%/năm lên 3,75%/năm.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3-5 tháng đồng loạt tăng thêm 0,2%/năm. Qua đó, nâng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng lên đến 4,45%/năm, còn kỳ hạn 4-5 tháng mới nhất là 3,95%/năm.

Techcombank cũng điều chỉnh tăng thêm 0,3%/năm đối với lãi suất tiền gửi các kỳ hạn còn lại, từ 6 tháng đến 36 tháng.

Theo đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng tăng lên 5,45%/năm; lãi suất kỳ hạn 7-11 tháng tiến sát mốc 5%/năm khi đang được niêm yết tại 4,95%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tiếp tục tăng lên mức 5,55%/năm, đây là mức lãi suất huy động cao nhất do nhà băng này niêm yết ở thời điểm hiện tại.

Lãi suất huy động trực tuyến các kỳ hạn từ 13-36 tháng tại Techcombank cũng chính thức vượt ngưỡng 5%/năm khi vừa được niêm yết mới tại mức 5,05%/năm.

Bên cạnh việc tăng lãi suất huy động một cách chính thức, Techcombank cũng đang triển khai chương trình ưu đãi lãi suất, cộng đến 1%/năm khi gửi thêm từ 20 triệu đồng trong thời gian từ 1-31 với kỳ hạn 3, 6, hoặc 12 tháng, áp dụng với sản phẩm tiền gửi Phát Lộc Online.

Như vậy, lãi suất tiết kiệm cao nhất nếu đáp ứng đủ điều kiện của ngân hàng có thể lên đến 4,75%/năm đối với kỳ hạn 3 tháng (không thể vượt trần quy định), 6,45%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 6 tháng và 6,55%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 12 tháng.

Tại Ngân hàng VIB, biểu lãi suất huy động được duy trì từ đầu tháng 3/2025 cũng chính thức được điều chỉnh theo hướng tăng.

Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến của VIB kỳ hạn 1-2 tháng tăng 0,1%/năm, lần lượt niêm yết tại 3,8% và 3,9%/năm.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3-5 tháng tăng thêm 0,2%/năm lên mức 4%/năm, qua đó trở thành ngân hàng tiếp theo niêm yết lãi suất tiền gửi từ 4%/năm cho kỳ hạn dưới 6 tháng.

Lãi suất các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên đồng loạt được VIB tăng thêm 0,1%/năm. Cụ thể, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6-11 tháng mới nhất là 4,8%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5%/năm, kỳ hạn 15-18 tháng là 5,3%/năm và cao nhất thuộc về kỳ hạn 24-36 tháng với 5,4%/năm.

Trước đó, kể từ ngày 4/10, VIB cộng thêm lãi suất lên đến 1%/năm cho khách hàng ưu tiên Premier; 0,7%/năm cho khách hàng ưu tiên Priority/khách hàng Diamond/khách hàng mới gửi tiền trong tháng (tháng đầu tiên giao dịch tại VIB) gửi kỳ hạn từ 1-36 tháng.

Nhà băng này cũng cộng thêm lãi suất 0,6%/năm cho khách hàng Sapphire payroll; 0,5%/năm cho khách hàng Sapphire/iBusiness gửi kỳ hạn từ 1-36 tháng, có hiệu lực từ 4/10.

Cùng tăng lãi suất trong dịp này còn có Ngân hàng SHB với mức tăng lãi suất cao nhất lên đến 0,6%/năm.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới nhất do SHB niêm yết, lãi suất huy động kỳ hạn 1-2 tháng tăng mạnh 0,6%/năm lên 4,1%/năm; kỳ hạn 3 tháng tăng 0,35%/năm lên 4,15%/năm, kỳ hạn 4-5 tháng tăng 0,45%/năm lên 4,25%/năm; kỳ hạn 6 tháng lên 5,2%/năm sau khi tăng 0,3%/năm.

Các kỳ hạn từ 7-11 tháng cũng tăng 0,3%/năm lên 5,3%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 12 tháng tăng nhẹ 0,1%/năm lên 5,4%/năm, kỳ hạn từ 13-24 tháng tăng 0,1%/năm lên 5,6%/năm. Trong khi đó, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 36 tháng vẫn giữ nguyên 5,8%/năm.

Như vậy, có 10 ngân hàng thương mại trong nước đã tăng lãi suất huy động một cách chính thức trong tháng 10, gồm: Sacombank, GPBank, NCB, Vikki Bank, Bac A Bank, VCBNeo, HDBank, VIB, Techcombank và SHB. Trong đó, Bac A Bank là ngân hàng tăng lãi suất lần thứ hai trong tháng.

Đây cũng là tháng có nhiều ngân hàng tăng lãi suất nhất kể từ đầu năm.