Nhóm nhạc WhiteNight chính thức ra mắt khán giả cùng album đầu tay mang tên WhiteNight và private show Đêm trắng của những kẻ mộng mơ.

Album WhiteNight gồm 25 ca khúc, toàn bộ đều do chính các thành viên trong nhóm sáng tác và thể hiện. Xuyên suốt album là câu chuyện rất đời về những ngày tháng thường nhật của người trẻ: những buổi tan làm muộn, những đêm thức trắng, những khoảng lặng không ai nhìn thấy. Ở đó, tình yêu từng là điểm tựa, rồi dần trở thành ký ức âm ỉ trong tim - một mối tình cũ, một nỗi đau chưa kịp lành.

Những đêm trắng, những khoảng lặng sau chia tay, cách người trẻ học cách sống chung với tổn thương và tiếp tục bước đi dù trái tim còn đau… tất cả được kể lại bằng âm nhạc mộc mạc, gần gũi và đầy cảm xúc.

Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, album WhiteNight được ví như cuốn nhật ký ghi lại trọn vẹn dư vị của đời sống và tình yêu. Album có những nốt thăng của hạnh phúc nhưng cũng không thiếu những nốt trầm của vấp ngã và trưởng thành.

WhiteNight là sự kết nối của bốn tâm hồn đồng điệu: JayTinX - AntonynoCompa - StickyH - Phillip Do. Mỗi thành viên mang theo một thế giới sáng tạo riêng, cùng gặp nhau trong "đêm trắng" của cảm xúc và đam mê.

JayTinX (Tuấn Sơn) là nghệ sĩ trẻ mang nguồn năng lượng luôn sẵn sàng bùng nổ. Không tự đóng khung trong bất kỳ thể loại nào, anh chinh phục khán giả bằng âm nhạc giàu sáng tạo và khả năng biến hóa linh hoạt.

AntonynoCompa (Trọng Phúc) xem âm nhạc là cảm xúc. Mỗi giai điệu đều được chắt lọc từ những rung động chân thật nhất. Bên cạnh âm nhạc, anh còn thể hiện tâm hồn nghệ thuật qua lĩnh vực điện ảnh với vai trò đạo diễn. Trọng Phúc hiện là đạo diễn, từng giành giải Đạo diễn xuất sắc do Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh trao tặng với phim Mục Kiền Liên cứu độ mẫu thân. Anh cũng được biết tới là con trai của nghệ sĩ Trà My.

StickyH (Quang Huy) theo đuổi rap và hip-hop với tinh thần không khuôn mẫu, không sao chép, không giới hạn. Âm nhạc của anh luôn biến đổi theo từng giai đoạn, phản ánh rõ nét bản sắc cá nhân.

Phillip Do (Hoàng Duy) - thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm mang đến những sáng tác giàu chất tự sự về tình yêu, nỗ lực, vấp ngã và hành trình đứng dậy sau tổn thương.

Private show Đêm trắng của những kẻ mộng mơ không chỉ là buổi ra mắt album mà còn là không gian để WhiteNight giới thiệu tinh thần âm nhạc của mình: chân thành, gần gũi và giàu cảm xúc. Trong ánh đèn dịu nhẹ và những giai điệu lắng đọng, khán giả được dẫn dắt vào thế giới nội tâm của bốn chàng trai trẻ - nơi mộng mơ, tổn thương và hy vọng cùng song hành.

AntonynoCompa thể hiện ca khúc "Lời cha để lại"

Phan Mạnh Quỳnh tung liền hai MV đầu năm 2026

Năm 2026, Phan Mạnh Quỳnh năng nổ tung 2 MV chất lượng trong vòng 10 ngày đó là Đoàn ca nhạc kết hợp cùng Binz và nhóm Cadillac và Thấy trung nhân giữa thiên hạ hợp tác với Tăng Duy Tân.

Ca khúc là món quà Valentine sớm và đánh dấu 10 năm yêu với bà xã Khánh Vy. Được sản xuất bởi Drum7, bài hát mang âm hưởng dân gian hoài niệm từ đàn tranh, đàn nhị, sáo Shakuhachi pha trộn nền nhạc Electro hiện đại.

Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh đóng MV cùng nhau:

MV quay tại không gian thiên nhiên với gam màu trầm, lạnh, khắc họa hành trình tìm kiếm ý trung nhân qua diễn xuất của vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh và vũ đạo đương đại uyển chuyển. Nam ca sĩ chia sẻ Khánh Vy đã ngâm mình dưới hồ nước nhân tạo nhiều giờ giữa nắng 30 độ, khiến cô bị bỏng nắng và mất thời gian hồi phục.

Phương Ly ra MV "Vỗ tay" lồng cả ngôn ngữ ký hiệu

Phương Ly cũng mới phát hành MV Vỗ tay sau thời gian khuấy động mạng xã hội với giai điệu vui tươi đầy ý nghĩa. Hóa thân thành biên tập viên phỏng vấn nhiều nhân vật, nữ ca sĩ tôn vinh những việc họ làm được trong năm qua, lấy cảm hứng từ chương trình Những bông hoa nhỏ của Đài Truyền hình Việt Nam.

Biểu tượng bông hoa nhỏ trở thành phép ẩn dụ cho mỗi người, dù nhỏ bé vẫn xứng đáng được vỗ tay và trân trọng. MV quy tụ Lê Dương Bảo Lâm, Phương Mỹ Chi, Phương Linh, Tina Thảo Thi, cụ Trần Văn Thanh cùng gia đình Phương Ly.

Đặc biệt, MV còn lồng ghép sự kiện mang dấu ấn của đất nước như A50, A80, SEA Games, sử dụng tư liệu từ Sài Gòn Xanh và chương trình Việc tử tế, đồng thời đưa vào clip cộng đồng mạng chia sẻ. Phương Ly đưa cả ngôn ngữ ký hiệu vào MV để truyền tải trọn vẹn thông điệp đến mọi người.

