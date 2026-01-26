Ngày 26/1, ông Lê Hoàng Bách, Chủ tịch UBND phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh), cho biết các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 25/1, Công an phường Nếnh nhận được tin báo về việc một nam thanh niên dùng dao đâm một phụ nữ tại khu vực nhà để xe của quán karaoke Sky 2, thuộc tổ dân phố Núi Hiểu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc. Qua điều tra ban đầu, nghi phạm được xác định là Vi Văn Cương (SN 1986, trú tại thôn Bình Trung, xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn), hiện là công nhân Công ty Siflex tại Khu công nghiệp Quang Châu. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1980, trú tại tổ dân phố Sơn Tiến, phường Viết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). Cả hai đều đang thuê trọ tại tổ dân phố Ninh Khánh, phường Nếnh.

Hiện trường vụ án. Ảnh cắt từ clip.

Theo cơ quan công an, giữa Cương và chị Huyền có quan hệ tình cảm. Tối 25/1, khi phát hiện chị Huyền đi ăn cùng một người khác, Cương đã đi theo. Khi thấy chị Huyền vào quán karaoke Sky 2, đối tượng gọi nạn nhân ra khu vực để xe để nói chuyện, sau đó hai bên xảy ra cãi vã.

Trong lúc mất kiểm soát, Cương quay lại xe mô tô, lấy một con dao gọt hoa quả mang theo từ trước, được quấn trong áo khoác màu đen, rồi quay lại tấn công chị Huyền. Sau khi gây án, đối tượng ném con dao về phía bãi đất trống gần đó, khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ.

Chị Huyền sau đó được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh số 2, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Sau khi gây án, Vi Văn Cương bị người dân khống chế, bắt giữ và bàn giao cho Công an phường Nếnh. Hiện đối tượng đã được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.