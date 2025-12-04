HĐXX cũng tuyên phạt Phan Văn Phát (21 tuổi) 7 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Sáu bị cáo liên quan lãnh án từ 2 đến 7 năm tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo hồ sơ, rạng sáng 29/6/2023, nhóm của Nghĩa nhậu tại một quán ốc thuộc phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Lúc này, nhóm của Trần Đăng Khoa cũng đang có mặt tại quán.

Do quen biết, Phạm Văn Khánh (nhóm của Khoa) sang mời bia và xảy ra cãi vã với người bên nhóm của Nghĩa. Sự việc được can ngăn nên Khánh quay về bàn.

Sau đó, nhóm của Nghĩa cầm bia sang bàn của Khánh mời lại để giảng hòa. Bất ngờ, nhóm của Khoa dùng ly bia ném vào đối phương khiến hai bên xảy ra xô xát.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh chụp màn hình

Trong lúc hỗn chiến, Nghĩa dùng dao đâm vào ngực và lưng của Khoa. Nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu do vết thương quá nặng.

Trong lúc ẩu đả, Phát (nhóm của Nghĩa) đã dùng ly bia ném vào đầu Khánh. Hậu quả, Khánh bị thương tật 50%.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm tính mạng người khác và gây mất trật tự xã hội. Tòa quyết định tuyên phạt các bị cáo mức án nghiêm khắc để răn đe.