Theo thông báo của Trung tâm Phát triển quỹ đất (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội), lý do hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá là bởi Công ty TNHH Duyên Hà không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Ngày 23/7, UBND TP Hà Nội đã có quyết định số 3695 về việc hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao tại số 18 phố Cao Bá Quát, phường Điện Biên, quận Ba Đình - nay là phường Ba Đình.

Trước đó, cuối năm 2025, Duyên Hà trúng đấu giá khu đất rộng 3.366m2 với số tiền hơn 1.379 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi giá khởi điểm. Trước khi đấu giá, doanh nghiệp đã đặt cọc hơn 135 tỷ đồng, tương đương 20% giá khởi điểm.

Đến ngày 7/2/2026, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

Cuối tháng 6, công ty có đơn xin hủy kết quả trúng đấu giá. Doanh nghiệp không được nhận lại khoản tiền đặt cọc.

Vị trí khu đất số 18 phố Cao Bá Quát, phường Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Sở Tài chính Hà Nội

Theo quy hoạch, khu đất được sử dụng để xây dựng khách sạn 5 sao cao từ 5-6 tầng, văn phòng và trung tâm thương mại, với tổng diện tích sàn hơn 15.900m2. Đây được xem là một trong những khu đất có vị trí đắc địa tại trung tâm Hà Nội.

Khu đất này từng tồn tại nhiều vướng mắc và bị Thanh tra TP Hà Nội chỉ ra hàng loạt vấn đề. Trước đây, khu đất được dự kiến đầu tư dự án Khu văn phòng tại 18 phố Cao Bá Quát (quận Ba Đình) do Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị làm chủ đầu tư.

Sau nhiều năm không được triển khai, dự án nằm trong danh sách 16 dự án bị công khai chấm dứt hoạt động năm 2018.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Duyên Hà được thành lập năm 1993, trụ sở tại số 4 ngõ 41 phố Tương Mai, phường Tương Mai (Hà Nội).

Doanh nghiệp hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Theo thông tin công bố gần đây, người đại diện theo pháp luật là Vũ Thị Thu Hà.

Duyên Hà hoạt động đa ngành, từ sản xuất vật liệu xây dựng, xi măng, bê tông, chế tạo thiết bị xây dựng đến kinh doanh lưu trú, du lịch, vận tải, nhà hàng và một số lĩnh vực dịch vụ khác.

Doanh nghiệp được biết đến chủ yếu trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, đặc biệt với thương hiệu xi măng Duyên Hà. Trước vụ đấu giá khu đất 18 Cao Bá Quát, tên tuổi công ty ít xuất hiện trong các thương vụ bất động sản quy mô lớn tại Hà Nội.