Ngày 26/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ việc phát hiện một đoạn chân người trôi dạt vào bờ biển trên địa bàn phường Đông Ninh Hòa.

Lực lượng chức năng căng dây phong tỏa hiện trường. Ảnh: N.X

Theo đó, sáng 25/1, trong lúc đi dạo biển, người dân địa phương phát hiện một đoạn chân phải, nghi của nam giới, trôi dạt vào khu vực bờ biển thuộc tổ dân phố 1, phường Đông Ninh Hòa. Thời điểm phát hiện, đoạn chân đã có dấu hiệu phân hủy.

Ghi nhận ban đầu cho thấy, đoạn chân có một số đặc điểm nhận dạng như vết sẹo dài trên mu bàn chân, lòng bàn chân có dấu hiệu chai sạn không đều.

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm, thu thập dấu vết để phục vụ công tác điều tra.