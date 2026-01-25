Ngày 25/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc khiến 3 người tử vong trên đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h30 cùng ngày, tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp thuộc phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, người dân phát hiện 3 người nằm trên đường đã tử vong, một người khác bị thương nặng nằm gần đó.

Hiện trường vụ việc 3 người tử vong. Ảnh: V. Hải

Nhận được tin báo, lực lượng công an và các đơn vị nghiệp vụ có mặt để phong tỏa hiện trường, tiến hành công tác khám nghiệm. Người bị thương cũng được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Qua ghi nhận tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vật dụng như bình xịt hơi cay, dao, vỏ chai bia...

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.