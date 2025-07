Ngày 6/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ Nguyễn Chí Thành, 27 tuổi, trú xã Tuyên Quang, tỉnh Bình Thuận (trước đây là xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 tối 5/7, sau khi đi nhậu về, ông N.H.T. (55 tuổi, trú thôn Phú Sơn, xã Tuyên Quang) cự cãi với vợ.

Lúc này, thấy mẹ liên tục bị chửi mắng, nên Nguyễn Chí Thành bực tức đã dùng chân đạp vào vùng bụng của người cha, khiến ông gục tại chỗ. Sau đó, ông T. được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an xã Tuyên Quang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y tử thi. Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.