Chiều 1/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Tám (32 tuổi, trú huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi dùng dao tấn công cha ruột tử vong.

Nghi can Nguyễn Ngọc Tám tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc A. (60 tuổi) và con trai là Nguyễn Ngọc Tám xảy ra mâu thuẫn tại nhà ở thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình.

Sau một hồi cãi vã, Tám đi ra sau bếp lấy một con dao thái lan rồi tiến lên phía ông A. đâm nhiều nhát khiến người cha gục xuống nền nhà. Người thân trong gia đình nhanh chóng đưa ông A. đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Bắc Bình tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đồng thời, tạm giữ nghi can Nguyễn Ngọc Tám và thu giữ hung khí để điều tra.

Qua khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định nạn nhân tử vong do bị đâm thủng tim.