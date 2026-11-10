Theo đó, thủ quân tuyển Việt Nam là Thành Chung, trong khi hai đội phó là Đình Bắc và Minh Khoa. Đây là lần đầu tiền Thành Chung nhận vai trò đội trưởng tuyển Việt Nam. Trong khi đó, sự góp mặt của Đình Bắc trong thành phần ban cán sự đội tuyển không phải bất ngờ khi anh có vai trò rất quan trọng, được HLV Kim Sang Sik tin tưởng.

Tuyển Việt Nam hiện đang tích cực tập luyện tại Ninh Bình, chuẩn bị tham dự giải bóng đá giao hữu quốc tế - Casper Cup 2026. Ở những buổi tập vừa qua, HLV Kim Sang Sik thường chia đội thành 3-4 nhóm để tập các bài phối hợp, bên cạnh đó là bài đối kháng. Ở đợt tập trung lần này, ông Sik triệu tập lên tuyển Việt Nam hầu hết các cầu thủ trẻ và mới, vì thế sự ăn ý, gắn kết và cùng nhau vận hành lối chơi chung là điều rất quan trọng.

Ban cán sự tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Thông qua các buổi tập vừa qua, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng có những thử nghiệm ở nhiều vị trí, đánh giá năng lực từng cầu thủ để lựa chọn đội hình chính cho hai trận đấu sắp tới.

Đáng chú ý, HLV Kim Sang Sik xếp Đình Bắc và tân binh nhập tịch Olaha Mạnh Đức trên hàng tiền đạo. Đây là hai chân sút được kỳ vọng sẽ giúp tuyển Việt Nam giải quyết khâu ghi bàn. Nếu như Đình Bắc sở hữu tốc độ, khả năng dứt điểm và săn bàn nhạy bén, thì Olaha được chờ đợi có thể thay được Xuân Son.

Nhờ nhiều năm thi đấu tại Việt Nam, cầu thủ sinh năm 1997 có thể thích nghi nhanh với các sơ đồ chiến thuật, lối chơi, cùng những vấn đề ngoài chuyên môn. Đây là điều mà HLV Kim Sang Sik luôn mong muốn với một tân binh.

Casper Cup 2026, diễn ra từ ngày 11 đến 17/11 trên SVĐ Thiên Trường, với sự góp mặt của hai đội khách mời là Kyrgyzstan và Đài Loan (Trung Quốc). Theo thể thức thi đấu, ba đội tuyển đá vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Tuyển Việt Nam gặp Đài Loan (Trung Quốc) ở trận ra quân ngày 11/11, Tiếp đó, Đài Loan (Trung Quốc) đối đầu Kyrgyzstan ngày 14/11, trước khi tuyển Việt Nam gặp Kyrgyzstan ở lượt trận cuối ngày 17/11.