Chuẩn bị cho Casper Cup 2026, bên cạnh những cầu thủ đã khẳng định được vị trí, nhiều nhân tố trẻ lần đầu được HLV Kim Sang Sik gọi lên tuyển Việt Nam.

Tiền vệ Nguyễn Quang Vinh

Nguyễn Quang Vinh là một trong những tiền vệ trẻ thi đấu nổi bật của SLNA ở mùa giải năm nay. Việc được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội lần đầu khoác áo tuyển Việt Nam cho thấy tiềm năng phát triển của tiền vệ sinh năm 2005.

Quang Vinh từng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam thi đấu tại Asiad 2026. Đây là trải nghiệm quốc tế quan trọng, giúp anh tích lũy kinh nghiệm trước khi được thử sức với đội tuyển quốc gia.

Quang Vinh đang có phong độ rất cao.

Điều được chờ đợi ở Quang Vinh là tốc độ chơi bóng, chất lượng ở các đường chuyền và đặc biệt là khả năng săn bàn. Các pha lập công của cầu thủ này đều cho thấy rõ điểm mạnh xâm nhập vòng cấm, chọn vị trí và dứt điểm sắc bén.

Đáng chú ý, dù chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm và thường vào sân từ ghế dự bị, anh đóng góp 3 bàn thắng sau 7 trận đấu của SLNA, góp công lớn giúp đội bóng xứ Nghệ giữ thành tích bất bại tại V-League.

Tiền vệ Phạm Minh Phúc

Minh Phúc từng từng thi đấu cho nhiều đội tuyển trẻ Việt Nam, trong đó nổi bật là màn thể hiện ở U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.

Nguyễn Minh Phúc rất được kỳ vọng.

Sự cơ động, tinh thần thi đấu máu lửa và khả năng hỗ trợ cả tấn công lẫn phòng ngự là những yếu tố giúp Minh Phúc nhận được đánh giá cao của HLV Kim Sang Sik. Trong lần đầu tiên được triệu tập lên tuyển Việt Nam, đây là cơ hội để cầu thủ CAND chứng minh mình đủ khả năng đáp ứng yêu cầu ở cấp độ cao nhất của đội tuyển.

Tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường

Quốc Cường là một trong những cầu thủ triển vọng của lứa U23, từng tham dự VCK U23 châu Á 2026. Tiền vệ sinh năm 2004 nhận được nhiều sự chú ý khi là em họ của tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Tuy nhiên, anh đang từng bước khẳng định tài năng, thay vì dựa vào cái bóng của đàn anh.

Quốc Cường sẽ còn tiến xa.

Kể từ đầu mùa giải 2026/27, Quốc Cường là một trong những nhân tố thi đấu ổn định ở CA TP.HCM. Anh để lại dấu ấn với khả năng kiểm soát bóng, tư duy tổ chức lối chơi, đóng góp một bàn thắng cho đội bóng ngành Công an.

Việc được triệu tập lên đội tuyển quốc gia là bước tiến đáng kể trong sự nghiệp của Quốc Cường. Nếu thể hiện tốt, cầu thủ này có thể trở thành phương án bổ sung cho tuyến giữa trong kế hoạch dài hạn của HLV Kim Sang Sik. Cầu thủ 22 tuổi thậm chí còn được kỳ vọng sẽ thay thế Quang Hải trong tương lai.

Tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên

Hoàng Vĩnh Nguyên sinh năm 2002, trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ HAGL và từng được triệu tập lên U23 Việt Nam năm 2023. Tiền vệ này từng có cơ hội tập huấn tại CLB Cadiz B của Tây Ban Nha trong 5 tuần. Sau thời gian thi đấu cho CLB TPHCM, Vĩnh Nguyên trở lại khoác áo HAGL kể từ mùa giải 2025/26 đến nay.

Hoàng Vĩnh Nguyên từng ra nước ngoài.

Tiền đạo Nguyễn Đăng Dương

Nguyễn Đăng Dương từng khoác áo U19, U20 và U23 Việt Nam, trong đó có dấu ấn tại đội hình U23 Việt Nam giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á 2023.

Tiền đạo Đăng Dương lần đầu khoác áo tuyển Việt Nam.

Việc Đăng Dương được HLV Kim Sang Sik gọi lên ĐTQG khiến nhiều người khá bất ngờ vì cầu thủ này đang thi đấu ở giải hạng Nhất (CLB Hưng Yên). Hai bàn thắng ở giải hạng Nhất mùa này chưa nói hết được phẩm chất của Đăng Dương. Ngoài khả năng ghi bàn, tiền đạo 21 tuổi còn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về khả năng quan sát, phối hợp và xử lý bóng.