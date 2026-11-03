Cúp Chiến thắng 2026 chính thức khởi động mùa giải thứ 10, tiếp tục hành trình tôn vinh những cá nhân, tập thể xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam.

Cúp Chiến thắng là giải thưởng thường niên hàng đầu quốc gia, được ví như “Oscar của thể thao Việt Nam”, do VTVcab, Vietcontent phối hợp với Cục TDTT tổ chức. Bước vào mùa giải thứ 10, Cúp Chiến thắng tiếp tục duy trì 11 hạng mục, bảo đảm ghi nhận toàn diện những cá nhân, tập thể và dấu ấn nổi bật của thể thao Việt Nam. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 750 triệu đồng, trong đó ba hạng mục Nam VĐV của năm, Nữ VĐV của năm và Đội tuyển của năm có mức thưởng cao nhất, 100 triệu đồng mỗi hạng mục.

Danh sách đề cử Cúp Chiến thắng 2026 quy tụ những VĐV tiêu biểu ở nhiều môn thể thao. Ảnh: Vietcontent

Ở hạng mục Nam VĐV của năm tại Cúp Chiến thắng 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc là cái tên thu hút sự chú ý với những thành tích nổi bật ở bóng đá, bên cạnh đó là những gương mặt như Đinh Văn Tâm (wushu), Nguyễn Ngọc Thuân (bóng chuyền), Trần Minh Trí (cử tạ) và Tạ Ngọc Tưởng (điền kinh).

Hạng mục Nữ VĐV của năm ghi nhận sự góp mặt của những gương mặt giàu thành tích như Trần Thị Ngọc Yến (cầu mây), Dương Thúy Vi (wushu), Nguyễn Thị Diệu Ly (karate), Nguyễn Thị Tâm (boxing), Nguyễn Hồng Thái (canoeing) và Nguyễn Thùy Trang (bắn súng). Đây là những đại diện tiêu biểu cho thành công của thể thao nữ Việt Nam ở các đấu trường châu lục và thế giới.

Cúp Chiến thắng 2026 còn có các hạng mục VĐV trẻ, hạng mục tập thể, đồng thời tiếp tục tôn vinh những đóng góp của các HLV, chuyên gia nước ngoài và VĐV thể thao người khuyết tật. Đêm Gala trao giải dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 1/2027.