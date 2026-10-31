Alexander Zverev thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Arthur Fery chỉ sau 58 phút, qua đó lần thứ ba giành quyền vào bán kết Vienna Open với chiến thắng áp đảo.

Video highlights Alexander Zverev 2-0 Arthur Fery

Bước vào trận tứ kết Vienna Open 2026, Alexander Zverev được đánh giá cao hơn Arthur Fery. Tay vợt người Đức nhanh chóng áp đặt thế trận khi đối thủ gặp vấn đề về thể lực ngay từ những game đầu tiên.

Trong set mở màn, Zverev hoàn toàn làm chủ cuộc chơi bằng những cú giao bóng uy lực và khả năng điều bóng chính xác. Fery gần như không thể chống đỡ, chấp nhận thất bại trắng 0-6.

Zverev duy trì phong độ cao - Ảnh: AGTP Tennis

Sang set hai, đại diện nước Anh nỗ lực cải thiện phong độ nhưng vẫn không thể tạo bất ngờ. Zverev tiếp tục duy trì sức ép, thắng dễ 6-2 để khép lại trận đấu chỉ sau 58 phút.

Chiến thắng giúp Zverev lần thứ ba góp mặt tại bán kết Vienna Open, đồng thời nâng thành tích đối đầu với Fery lên 2-0.

Đáng chú ý, tay vợt 29 tuổi đang tiến gần cột mốc lịch sử khi chắc chắn vươn lên ngôi số một thế giới trên bảng xếp hạng ATP công bố ngày 2/11.

Hai cặp bán kết tại Vienna Open 2026 - Ảnh: Sportskeeda Tennis

Zverev cũng nâng thành tích mùa giải lên 65 chiến thắng, 14 thất bại, với 12 lần vào bán kết. Ở vòng bán kết Vienna Open 2026, anh sẽ chạm trán người thắng trong cặp đấu giữa Alex de Minaur. Trong khi đó, cặp bán kết còn lại là màn so tài giữa Carlos Alcaraz và Daniil Medvedev