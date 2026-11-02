Về thứ 3 tại Grand Prix Mexico, Kimi Antonelli chính thức vô địch F1 2026 và trở thành người trẻ nhất lịch sử giành danh hiệu.

Còn màn khởi động nào thích hợp hơn cuộc cưỡi bò kiểu rodeo mà Kimi Antonelli thực hiện ở Austin Chủ nhật tuần trước, để chuẩn bị cho bữa tiệc tưng bừng một tuần sau đó, tại một nơi lý tưởng cho những cuộc vui như Mexico City.

Chính tại đây, chàng trai với gương mặt ngây thơ hết mức ấy đã “phá đảo” trò chơi mà anh mê mẩn từ khi người cha Marco đặt vào chiếc kart lúc mới chập chững biết đi.

Antonelli đi vào lịch sử khi trở thành nhà vô địch trẻ nhất mọi thời đại. Ảnh: F1

Antonelli đến Mexico khi mọi công việc gần như đã hoàn tất, với nhiệm vụ duy nhất là đưa xe về đích trong 9 vị trí đầu tiên. Tại đường đua Hermanos Rodriguez, tay đua Mercedes bước lên podium sau một cuộc đua đầy biến động, nơi Max Verstappen chiến thắng trước Lewis Hamilton.

Anh chính thức khép lại cuộc đua vô địch mà mình đã điều khiển theo ý muốn, bằng sự tự nhiên đáng sợ, qua đó khẳng định vị thế như một trong những nhân vật nổi bật nhất lịch sử Công thức 1.

Cú đâm dữ dội vào tường của Valtteri Bottas, sau khi hệ thống treo trước chiếc Cadillac bị gãy sập, buộc cuộc đua phải tạm dừng. Biến cố ấy mở đường cho Antonelli thực hiện thêm một pha vượt, lần này trước Charles Leclerc, để rồi thỏa sức ăn mừng trên bục trao giải tại Foro Sol.

Ở tuổi 20 và 68 ngày, chàng trai Bologna trở thành nhà vô địch thế giới trẻ nhất lịch sử F1, trẻ hơn tới 3 tuổi so với người đứng thứ hai, Sebastian Vettel (2010). Antonelli còn mang về cho Italia danh hiệu đầu tiên kể từ Alberto Ascari năm 1953; đồng thời đưa Mercedes trở lại ngôi cao lần đầu kể từ năm 2020.

Với sự điềm tĩnh và kinh nghiệm mà về lý thuyết anh chưa thể có, nhưng trên thực tế lại giúp anh khiến phần lớn đối thủ trở tay không kịp, Antonelli thích nghi tốt hơn bất kỳ ai với thế hệ xe mới.

Do cách điều tiết chân ga mà chúng đòi hỏi, những chiếc xe ấy gần với trò chơi điện tử hơn là đua xe thực thụ. Anh cứ thế nới rộng khoảng cách, trong khi những người còn lại dần mất bình tĩnh.

Tân vương Antonelli được nâng lên bởi Verstappen và Hamilton - bộ đôi sở hữu 11 danh hiệu. Ảnh: F1

Đầu tiên là George Russell, người đồng đội bên kia garage của thương hiệu ngôi sao ba cánh. Tay đua Anh hoàn toàn bất lực, không biết làm cách nào khai thác hết tiềm năng của chiếc xe được xem là chuẩn mực cho cả đoàn đua.

Những người khác, như Verstappen, không có đủ thời gian phản ứng trước cú tăng tốc đầu mùa của hiện tượng Mercedes. Antonelli thắng liền 5 chặng từ Trung Quốc đến Monaco, bước vào đầu mùa hè với khoảng cách gần 70 điểm trên đỉnh bảng xếp hạng.

Mọi thứ ở Antonelli đều gây ngạc nhiên. Không chỉ những kỷ lục, mà cả phong cách thi đấu giống một người từng trải qua hàng nghìn trận chiến hơn là một tân binh.

Những cuộc đua của anh điềm đạm, khác xa cảm giác thót tim liên tục mà Hamilton hay “Max điên” mang lại. Minh chứng tiêu biểu nhất là màn ngược dòng tại Monza, lớn nhất lịch sử, khi anh xuất phát thứ 19 rồi giành chiến thắng.

Sự run rẩy từng trói buộc Antonelli ở một số thời điểm mùa trước, năm đầu tiên thi đấu F1, khiến người ta đặt câu hỏi về khả năng chịu áp lực của người được gọi là “Verstappen của Mercedes”.

Nhìn cách Antonelli ứng xử và cười đùa, người ta có cảm giác anh chỉ mong lại được cầm vô lăng để bắt đầu một ván chơi mới.