Chiều 13/12, U22 Việt Nam tiếp tục có buổi tập chuẩn bị cho trận bán kết gặp U22 Philippines.
Trời nắng nóng nhưng thầy trò HLV Kim Sang Sik đều rất quyết tâm.
Sau phần khởi động, các cầu thủ nhanh chóng bước vào bài tập chiến thuật.
Thủ môn Trung Kiên khẳng định U22 Philippines không phải là đối thủ dễ chơi.
Tuy nhiên U22 Việt Nam tự tin giành chiến thắng. Đình Bắc và các đồng đội rèn kỹ bài tấn công, dứt điểm cầu môn.
U22 Việt Nam tự tin giải quyết đối thủ trong 90 phút thi đấu chính thức.
U22 Việt Nam còn 1 buổi tập trước trận gặp U22 Philippines.
HLV Kim Sang Sik có đầy đủ lực lượng.
Trận U22 Việt Nam vs U22 Philippines lăn bóng vào lúc 15h30 ngày 15/12.

Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)

