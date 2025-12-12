Một ngày sau chiến thắng trước U22 Malaysia, U22 Việt Nam tiếp tục trở lại sân tập luyện chuẩn bị cho trận bán kết gặp Philippines tại SEA Games 33. Trước buổi tập, tiền vệ Phi Hoàng cho biết: "Chúng tôi rất vui khi giành chiến thắng trước Malaysia. Hiện tại HLV Kim Sang Sik chưa chia sẻ gì nhiều, chỉ chúc mừng chiến thắng của đội.

U22 Việt Nam cũng chưa nghiên cứu đối thủ bán kết, nhưng chúng tôi luôn tập trung, mỗi lần ra sân đều cố gắng thực hiện đấu pháp mà ban huấn luyện đưa ra".

Phi Hoàng rất tự tin trước trận gặp U22 Philippines. Ảnh: S.N

Phi Hoàng đá chính trong trận U22 Việt Nam thắng U22 Malaysia 2-0. Anh thi đấu năng nổ, có vai trò quan trọng ở tuyến giữa U22 Việt Nam. Phi Hoàng cùng đồng đội vào bán kết với 2 trận toàn thắng, nhưng anh khẳng định U22 Việt Nam vẫn còn hạn chế cần phải khắc phục để hướng tới chiến thắng tiếp theo.

"Từ hôm nay, U22 Việt Nam tập luyện tích cực, trong sinh hoạt cũng như cố gắng giao tiếp nhiều hơn để chuẩn bị cho trận bán kết. Philippines là đội mạnh. Họ thắng Indonesia. Nhưng quan trọng nhất với đội U22 là phải tập trung và chiến đấu hết mình ở trận gặp Philippines. Điều mà đội cần cải thiện là khâu dứt điểm cuối cùng", Phi Hoàng cho biết.

U22 Việt Nam quyết vào chung kết. Ảnh: VFF

Sáng 12/12, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tới thăm và động viên tinh thần đội U22 Việt Nam sau khi đội kết thúc vòng bảng và chuẩn bị cho vòng bán kết SEA Games 33. Trước đó, ông Tuấn trực tiếp có mặt tại sân Chonburi để tiếp thêm động lực cho tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng trong trận đấu gặp Myanmar, giành quyền vào bán kết.

Người đứng đầu VFF nhấn mạnh, U22 Việt Nam thể hiện được khát vọng và khả năng của mình. Nhiệm vụ quan trọng phía trước là tiếp tục giữ sự tập trung cao nhất, hướng tới mục tiêu góp mặt trong trận chung kết ngày 18/12 tới. Về phía VFF luôn đồng hành và kịp thời hỗ trợ để các cầu thủ yên tâm thi đấu, phát huy hết khả năng, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn