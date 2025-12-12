Tuyển futsal nữ Thái Lan thể hiện sức mạnh vượt trội khi vùi dập Philippines 7-1 trong trận ra quân bảng A. Dù bất ngờ bị dẫn ở phút 11 sau pha dứt điểm của Regine Rebosora, đội chủ nhà nhanh chóng lấy lại thế trận.

Ariya Saetern gỡ hòa chỉ một phút sau, trước khi Thái Lan ghi thêm hai bàn ở hiệp một nhờ tình huống đổi hướng của Phraephloy Huajaiphet và quả phạt đền chuẩn xác của Jenjira Bubpha.

Futsal nữ Thái Lan thắng đậm trận ra quân - Ảnh: FAT

Sang hiệp hai, Thái Lan càng chơi càng áp đảo. Sasikarn Thongdee, Suchanat Nakmai, Hathaichanok Theppakun và Saowapa Taranga lần lượt lập công, ấn định chiến thắng 7-1 và đưa đội tuyển xứ chùa Vàng tạm dẫn đầu bảng A.

Ở bảng B, futsal nữ Việt Nam cũng có màn ra quân thuyết phục với chiến thắng 3-1 trước Indonesia. Dù kiểm soát thế trận từ sớm, các học trò HLV Nguyễn Đình Hoàng chỉ bùng nổ trong hiệp hai với các pha lập công của Thùy Trang, Thanh Ngân và Phương Anh.

Kết quả này giúp Việt Nam tạm dẫn đầu bảng B và có 2 ngày chuẩn bị trước trận gặp Myanmar vào 13h30 ngày 14/12.