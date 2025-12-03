"Đây là trận đấu rất khó khăn với U22 Việt Nam. U22 Lào rất quyết tâm. Họ có rất nhiều cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia. Tuy vậy, việc giành 3 điểm trận này là bàn đạp để chúng tôi cố gắng hơn những trận sau", Đình Bắc cho biết.

U22 Việt Nam dù được đánh giá cao hơn nhiều so với U22 Lào, nhưng chỉ có chiến thắng sát nút 2-1 nhờ 2 pha lập công của Đình Bắc. Bàn thua của đoàn quân HLV Kim Sang Sik đến từ tình huống hàng phòng ngự mất sự tập trung. Tiền đạo Đình Bắc thừa nhận những hạn chế của đội và hứa sẽ làm tốt hơn ở những trận sau.

Đình Bắc lập cú đúp giúp U22 Việt Nam thắng U22 Lào. Ảnh: T.P

"U22 Việt Nam áp đặt thế trận nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội. Tôi nghĩ sau trận này, đội rút ra kinh nghiệm cho bản thân, cải thiện khâu dứt điểm. Tám ngày sau, chúng tôi sẽ trình diễn bộ mặt khác trước U22 Malaysia", chân sút sinh năm 2004 khẳng định.

Khi được hỏi về khả năng chinh phục HCV SEA Games 33, Đình Bắc tự tin nói: "Bóng đá không thể nói trước điều gì, nhưng chúng tôi đến Thái Lan với quyết tâm cao nhất, không sợ một đối thủ nào. U22 Việt Nam thi đấu với niềm tự hào , cống hiến những gì tốt nhất cho đất nước".

Theo lịch thi đấu, sau trận thắng U22 Lào 2-1, U22 Việt Nam có tới 8 ngày nghỉ trước khi quyết đấu tranh vé vào bán kết với U22 Malaysia.

