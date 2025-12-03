Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 33: VietNamNet cập nhật toàn bộ lịch thi đấu môn bóng đá tại SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9 đến 20/12/2025 tại Thái Lan.
Kết quả bóng đá Nữ SEA Games 33
|
Thời gian
|
Trận đấu
|
Bảng
|
Trực tiếp
|
Vòng bảng
|
04/12
16:00
|
Singapore
|
Campuchia
|A
|
04/12
18:30
|
Thái Lan
|
Indonesia
|A
|
05/12
16:00
|
Myanmar
|
Philippines
|B
|
05/12
18:30
|
Việt Nam
|
Malaysia
|B
|
07/12
16:00
|
Indonesia
|
Campuchia
|A
|
07/12
18:30
|
Singapore
|
Thái Lan
|A
|
08/12
16:00
|
Malaysia
|
Myanmar
|B
|
08/12
18:30
|
Philippines
|
Việt Nam
|B
|
10/12
16:00
|
Singapore
|
Indonesia
|A
|
10/12
16:00
|
Thái Lan
|
Campuchia
|A
|
11/12
16:00
|
Philippines
|
Malaysia
|B
|
11/12
16:00
|
Việt Nam
|
Myanmar
|B
|
Bán kết
|
14/12
16:00
|
Nhất bảng B
|
Nhì bảng A
|
BK1
|
14/12
18:30
|
Nhất bảng A
|
Nhì bảng B
|
BK2
|
Tranh hạng 3
|
17/12
15:30
|
Thua bán kết 1
|
Thua bán kết 2
|
HCĐ
|
Chung kết
|
17/12
19:30
|
Thắng bán kết 1
|
Thắng bán kết 2
|
HCV
SEA Games 33 tiếp tục có biến động lớn khi mưa lũ tại Thái Lan khiến bảng B bóng đá nam phải chuyển địa điểm thi đấu, đồng thời có đội rút lui buộc BTC thay đổi toàn bộ lịch trình, ảnh hưởng đến U22 Việt Nam.