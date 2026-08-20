Ngày 20/8, lãnh đạo UBND phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mô tô nước do vi phạm quy định về vùng hoạt động.

Các doanh nghiệp bị xử phạt gồm Công ty TNHH Đảo Ngọc 1, Công ty TNHH Ngọc Bảo Kiên và Công ty Du lịch Đại Dương.

Theo kết quả kiểm tra của tổ kiểm tra liên ngành hoạt động mô tô nước trên địa bàn phường Cửa Lò, các doanh nghiệp trên đã không bảo đảm yêu cầu về vùng hoạt động đối với môn thể thao kinh doanh. Cụ thể, mô tô nước được đưa đến đón, trả khách ngoài khu vực được phép hoạt động.

Với vi phạm này, mỗi doanh nghiệp bị xử phạt 30 triệu đồng, tổng số tiền phạt là 90 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, UBND phường Cửa Lò còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, ngừng hoạt động dịch vụ mô tô nước trong thời hạn 3 tháng đối với cả 3 doanh nghiệp. Theo UBND phường Cửa Lò, các doanh nghiệp đều có tình tiết tăng nặng do vi phạm lần thứ hai và đã bị xử lý trong năm 2026.

Việc xử lý được thực hiện nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ mô tô nước, yêu cầu các phương tiện hoạt động đúng khu vực, đúng quy định, qua đó bảo đảm an toàn cho người dân, du khách và các hoạt động vui chơi, giải trí trên biển Cửa Lò.

3 doanh nghiệp hoạt động mô tô nước ở Cửa Lò từng bị xử phạt do vi phạm hành chính. Ảnh: D.Hoa

Trước đó, vào tháng 5/2026, UBND phường Cửa Lò từng lập biên bản xử phạt 3 doanh nghiệp kinh doanh mô tô nước do vi phạm hành chính trong hoạt động thể thao, giải trí trên biển.

Được biết, hiện nay tại bãi biển Cửa Lò có 3 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh dịch vụ mô tô nước với khoảng 10 phương tiện.

Theo Quyết định 22/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về quản lý, vận hành mô tô nước, tại khu vực Cửa Lò cũ, mô tô nước không được hoạt động ở khu vực có luồng, tuyến tàu thường xuyên đi lại và khu vực tắm biển của du khách.

Tuy nhiên, tình trạng mô tô nước hoạt động ngoài khu vực được phép, di chuyển vào khu vực bãi tắm vẫn tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách.