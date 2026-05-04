Clip: Mô tô nước đua nhau lướt trên khu vực du khách tắm biển. Nguồn: Lê Dương

Liên quan tới việc nhiều mô tô nước hoạt động “bát nháo” trên biển Sầm Sơn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, ông Trịnh Tiến Dũng - Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn (Thanh Hóa), cho biết lực lượng chức năng của phường đã ra quân, “mật phục” và tạm giữ 8 mô tô nước hoạt động trái phép tại các bãi tắm.

Theo ông Dũng, các mô tô nước bị tạm giữ có cả trên địa bàn phường và từ các địa phương lân cận đưa về biển Sầm Sơn hoạt động.

Mô tô nước chạy "bát nháo" ở biển Sầm Sơn. Ảnh: Lê Dương

“Đến thời điểm hiện tại, mô tô nước hoạt động tại khu vực bãi tắm là không được phép, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Trong thời gian chờ chủ trương cho phép hoạt động các bến bãi mô tô nước này, nếu còn trường hợp mô tô nước chở khách, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm”, ông Dũng cho biết.

Cũng theo ông Dũng, nhằm đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách tại Sầm Sơn, đồng thời hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn và đảm bảo an toàn, văn minh khi tắm biển, UBND phường đã báo cáo và được Ban Thường vụ Đảng ủy phường thống nhất cho phép hoạt động trong mùa cao điểm du lịch năm 2026 với tối đa 15 phương tiện, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật và các điều kiện liên quan.

Dự kiến phường sẽ bố trí 3 bến đón trả khách. Chỉ chấp thuận 1 đơn vị kinh doanh (trường hợp liên kết thì có 1 đơn vị đại diện), có phương án kinh doanh cụ thể, mở quầy bán vé kèm bảo hiểm và niêm yết giá công khai nhằm đảm bảo quản lý, tránh tranh chấp, chèo kéo du khách. Phấn đấu đưa vào khai thác, quản lý bài bản bến bãi mô tô nước trước ngày 19/5.

Trước đó, như VietNamNet đã phản ánh, dù chưa vào cao điểm nắng nóng, mô tô nước đã hoạt động dày đặc, chạy lấn vào khu vực tắm biển ở Sầm Sơn (Thanh Hóa), đón khách tùy tiện, gây lo ngại mất an toàn cho du khách.

Các mô tô nước bị lực lượng chức năng tạm giữ. Ảnh: CACC

Các mô tô nước sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định khi chưa được phép hoạt động. Ảnh: CACC

Theo phản ánh của du khách, dọc bãi biển xuất hiện nhiều mô tô nước chạy liên tục với tốc độ cao, thậm chí lấn sâu vào khu vực người dân đang tắm biển. Không ít trường hợp mô tô nước áp sát bờ để đón, trả khách ngay giữa đám đông, bất chấp nguy cơ va chạm.