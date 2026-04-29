Clip: Mô tô nước đua nhau lướt trên khu vực du khách tắm biển

Những ngày gần đây, đặc biệt vào dịp cuối tuần, lượng du khách đổ về bãi biển Sầm Sơn tăng nhanh. Cùng với đó, các dịch vụ vui chơi trên biển bắt đầu sôi động, trong đó có hoạt động mô tô nước chở khách tham quan, trải nghiệm.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy, tình trạng mô tô nước này đang hoạt động thiếu kiểm soát, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo phản ánh của du khách, dọc bãi biển xuất hiện nhiều mô tô nước chạy liên tục với tốc độ cao, thậm chí lấn sâu vào khu vực người dân đang tắm biển. Không ít trường hợp, mô tô nước áp sát bờ để đón, trả khách ngay giữa đám đông, bất chấp nguy cơ va chạm.

Một số du khách cho biết, các mô tô này không hoạt động theo bến bãi cố định hay luồng tuyến được phân định rõ ràng. Thấy khách ở đâu là họ tấp vào đón ở đó. Trong khi khu vực này đông người tắm, có cả trẻ nhỏ, rất nguy hiểm.

Cũng theo du khách, giá vé mỗi lượt trải nghiệm mô tô nước dao động từ 300.000 - 350.000 đồng, tùy thời điểm và thỏa thuận. Tuy nhiên, việc niêm yết giá, kiểm soát dịch vụ gần như không được thực hiện công khai.

Chị Trần Thị Thúy, một du khách, cho rằng việc phát triển các dịch vụ trải nghiệm như mô tô nước là cần thiết để thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, nếu không được quản lý chặt chẽ về bến bãi, giá vé và luồng chạy, sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Đặc biệt là với những gia đình có trẻ nhỏ, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

Theo quan sát của phóng viên, vào những khung giờ đông khách, nhiều mô tô nước hoạt động trên một đoạn bờ biển ngắn, liên tục tăng ga, lượn vòng, tạo tiếng ồn lớn và sóng mạnh. Tình trạng “đua nhau” hoạt động không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn cho biết, hiện nay đã có một số doanh nghiệp gửi đơn lên tỉnh xin hoạt động mô tô nước tại Sầm Sơn. Tỉnh đã giao cho phường giải quyết trong thẩm quyền.

Theo ông Dũng, về mặt chủ trương, địa phương nhận thấy du khách có nhu cầu trải nghiệm dịch vụ mô tô nước nên đã xin ý kiến Thường vụ. Hiện phường giao cho các phòng chuyên môn tham mưu, lập phương án cụ thể để lực lượng này vừa hoạt động du lịch, có đóng thuế cho Nhà nước, vừa là lực lượng nòng cốt, chịu trách nhiệm trong công tác cứu hộ, cứu nạn tại Sầm Sơn.

“Trước mắt, chúng tôi sẽ kiểm tra và dừng hoạt động của các mô tô này. Phường đang xem xét nguyện vọng của doanh nghiệp, cũng như nhu cầu thực tế, điều kiện và khả năng đáp ứng về bến bãi… để quyết định số lượng mô tô cho phù hợp.

Dự kiến trong tuần tới, phường sẽ bố trí 3 bến (phía bắc, phía nam và ở giữa dọc bãi biển). Các bến này sẽ ghép với bến thuyền của ngư dân, không liên quan đến bãi tắm chính. Các bến sẽ có bãi đậu mô tô, cắm cờ, phân luồng, ranh giới rõ ràng”, ông Dũng cho biết.

