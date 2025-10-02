Sở GD-ĐT TP Hải Phòng đã chỉ đạo Trường THPT Phan Bội Châu xác minh, làm rõ vụ việc nam sinh đánh nhau dẫn đến nhập viện. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình trong công tác ổn định tâm lý, sức khỏe cho học sinh.

Học sinh Trường THPT Phan Bội Châu (Hải Phòng) đánh bạn gãy sống mũi, phải nhập viện.

Thông tin ban đầu cho biết, chiều 27/9, em M.B.N (lớp 11) có va chạm với em P.T.A (lớp 10). Đến giờ ra chơi hôm sau, M.B.N lên lớp 10 gặp P.T.A, hẹn sau giờ tan trường sẽ “nói chuyện”.

Khi gặp nhau tại điểm hẹn, M.B.N cùng P.T.A và 3 học sinh khác đã xảy ra xô xát. Sự việc bị quay video và phát tán trên mạng xã hội.

Hậu quả, em M.B.N bị gãy sống mũi và chấn thương bàn tay trái, phải nhập viện điều trị.

Ngày 29/9, Ban giám hiệu Trường THPT Phan Bội Châu đã họp và quyết định đình chỉ học tập 1 tuần đối với 4 học sinh tham gia đánh bạn.

Công an xã Nam Sách đang vào cuộc điều tra làm rõ sự việc. Sau khi có kết luận chính thức, nhà trường sẽ xem xét hình thức xử lý tiếp theo đối với nhóm học sinh vi phạm.