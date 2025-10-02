Sáng 2/10, UBND xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) đã quyết định tạm đình chỉ công tác với bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy. Bà Huế bị tạm đình chỉ chức vụ 15 ngày, tính từ ngày 2/10.

Ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng, vẫn điều hành công việc của trường. Còn việc điều hành bếp ăn bán trú tạm thời được giao cho người khác.

Trường Phổ thông dân dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy, nơi xảy ra vụ nghi ngộ độc khiến 40 học sinh nhập viện. ẢNH: H.S

"Nhằm ổn định tình hình trước mắt và để học sinh đến trường, chính quyền tạm đình chỉ công tác Phó Hiệu trưởng, phụ trách bán trú. Về các vấn đề liên quan khác, chúng tôi phải chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng mới có căn cứ xử lý", một lãnh đạo xã Kim Ngân nói.

Sáng 2/10, những học sinh bán trú cũng đã trở lại trường sau 2 ngày nghỉ học, trừ một số em có triệu chứng nặng cần thêm thời gian nghỉ ngơi. Với những em này, giáo viên tại trường đã đến tận nhà thăm hỏi động viên.

Phụ huynh không còn yên tâm về việc ăn uống tại trường

Trước đó, vào chiều hôm qua (1/10), phụ huynh đã có buổi làm việc với Sở GD-ĐT, UBND xã Kim Ngân và Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy.

Buổi làm việc giữa Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, UBND xã Kim Ngân, Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim thủy và các phụ huynh. Ảnh: H.S

Tại buổi làm việc, các phụ huynh cho rằng họ không còn yên tâm về việc ăn uống, sinh hoạt tại trường nên quyết định cho con nghỉ ở nhà. Đồng thời, phụ huynh đề nghị nhà trường thay đổi đơn vị cung cấp thực phẩm, thay nhân viên cấp dưỡng và đình chỉ công tác đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Hiệu trưởng, phụ trách bán trú.

Tại buổi làm việc, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đã bày tỏ sự tiếc nuối về vụ việc và chia sẻ khó khăn với phụ huynh, học sinh. Bà Hương yêu cầu nhà trường rà soát toàn bộ công tác bán trú, từ nhân sự, quy trình bếp ăn, nguồn nguyên liệu đến chế biến, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm sau khi có kết luận chính thức.

Phụ huynh yêu cầu thay đổi đơn vị cung cấp thực phẩm, thay nhân viên cấp dưỡng và đình chỉ công tác phó hiệu trưởng. Ảnh: H.S

"Đây là sự việc hết sức đáng tiếc, cho thấy trong quản lý vẫn có những sự lỏng lẻo. Ban Giám hiệu nhà trường phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình, xem xét mọi bất cập để giải quyết dứt điểm. Quan trọng nhất là sự an toàn của học sinh", bà Hương nói.

Như VietNamNet đã thông tin, khoảng 8h sáng 26/9, sau bữa ăn sáng tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy, nhiều học sinh xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Nhà trường sau đó phối hợp chính quyền và phụ huynh huy động xe đưa 40 học sinh đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy để thăm khám, điều trị.

Ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng nhà trường trong buổi làm việc. Ảnh: H.S

Sau đó xuất hiện đoạn clip dài 44 giây kèm ghi âm ghi lại hình ảnh tại phòng y tế của trường với sự có mặt của Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ, Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế, nhân viên y tế học đường, một giáo viên chủ nhiệm và nhiều học sinh có triệu chứng ngộ độc.

Dù nhân viên y tế đề nghị chuyển học sinh đến bệnh viện nhưng bà Huế - Phó Hiệu trưởng kiên quyết không đồng ý và khẳng định 100% các em bình thường.

Tuy nhiên, ông Đỗ Văn Mỹ đã giải thích rằng bà Huế không cấm đưa các em đi bệnh viện mà muốn cho uống điện giải, theo dõi thêm, nếu vượt quá thẩm quyền nhân viên y tế mới đưa đi.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị đã lấy mẫu thức ăn và 12 mẫu dịch trực tràng để xét nghiệm, tất cả mẫu đã được gửi vào viện Pasteur Nha Trang và chưa có kết quả.