Việc chọn cách chăm sóc dinh dưỡng cho con luôn là một quyết định quan trọng với các bậc cha mẹ. Không chỉ quan tâm đến chất lượng, độ an toàn, phụ huynh ngày một chú ý những giải pháp được chứng minh hiệu quả.

Với trẻ sinh mổ - nhóm có nguy cơ hệ miễn dịch kém và dễ gặp vấn đề tiêu hóa, các giải pháp dinh dưỡng khoa học, chất lượng cao và công thức tiên tiến giúp trẻ xây dựng nền tảng sức khỏe vững vàng hơn.

Phụ huynh ngày một ưu tiên các giải pháp được chứng minh hiệu quả trong chăm sóc trẻ.

Đáp ứng nhu cầu đó, một số công thức dinh dưỡng tiên tiến đã được bổ sung oligosaccharides sữa mẹ, gọi tắt là HMOs, là một phức hợp carbohydrate độc đáo được tìm thấy trong sữa mẹ. Hợp chất quan trọng này được bổ sung vào các công thức dinh dưỡng tiên tiến ngày một nhiều nhờ lợi ích giúp tăng cường miễn dịch và sức khỏe của trẻ.

Thông tin từ nghiên cứu dài hạn của hãng Abbott cho thấy, công thức bổ sung 5 loại HMO (2′-FL, 3-FL, LNT, 3′-SL và 6′-SL) hàm lượng cao 2,5g/L giúp cải thiện miễn dịch, tiêu hóa và phát triển trí não. Công thức này cũng được chứng minh giúp gia tăng lượng bifidobacterium – lợi khuẩn quan trọng hỗ trợ hoàn thiện hệ miễn dịch cho trẻ sinh mổ.

Bên cạnh HMO, các dưỡng chất như BB-12 giúp tăng lợi khuẩn, giảm vi khuẩn có hại, từ đó giảm số lần sốt và rút ngắn thời gian tiêu chảy. Gangliosides hỗ trợ tăng chỉ số IQ gần 5 điểm, thúc đẩy dẫn truyền thần kinh và xây dựng não bộ, Nucleotides hỗ trợ tăng cường sản xuất kháng thể.

Chăm sóc dinh dưỡng phù hợp góp phần giúp trẻ khỏe mạnh

PGS.TS.BS. Nguyễn Anh Tuấn (Bệnh viện Nhi Đồng 1 – Đại học Y Dược TPHCM) cho biết, trẻ sinh mổ cần được chú ý đặc biệt về dinh dưỡng để khắc phục thiệt thòi về sức khỏe và có nền tảng tốt để phát triển.

“Khi bổ sung dinh dưỡng cho trẻ, việc cân nhắc các công thức hàm lượng HMO cao, được chứng minh hiệu quả là yếu tố quan trọng để hỗ trợ phát triển toàn diện cho trẻ”, chuyên gia cho biết.

Nhiều nghiên cứu cho thấy não bộ, hệ miễn dịch và ruột có sự kết nối chặt chẽ. Ruột được xem là “bộ não thứ hai” với 600 triệu tế bào thần kinh, tham gia điều khiển nhu động ruột và ảnh hưởng cảm xúc, hành vi. Khi hệ vi sinh đường ruột cân bằng, trẻ có miễn dịch khỏe, từ đó hỗ trợ phát triển trí não, khả năng học hỏi và xử lý thông tin tốt hơn.

Dinh dưỡng khoa học giúp chăm sóc các khía cạnh quan trọng của sức khỏe trẻ

Về mối liên kết này, thông tin nghiên cứu khoa học của Abbott cho thấy công thức bổ sung 5 loại HMOs hàm lượng cao 2,5g/L mang lại nhiều cải thiện sức khỏe cho trẻ về miễn dịch, tiêu hóa và phát triển trí não.

Điều này cho thấy dinh dưỡng phù hợp có thể hỗ trợ đồng thời nhiều khía cạnh quan trọng của sức khỏe trẻ, được xem là thông tin hữu ích cho các gia đình đang tìm kiếm giải pháp dinh dưỡng cho trẻ có nguy cơ miễn dịch kém, như trẻ sinh mổ hoặc phải dùng kháng sinh kéo dài.

Song song với nỗ lực nghiên cứu và cải tiến công thức trong hơn 100 năm qua, Abbott luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Quy trình sản xuất sản phẩm dinh dưỡng tại Abbott được tự động hóa và khép kín, các sản phẩm dinh dưỡng của Abbott đạt chất lượng cao và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt. Nhờ đó, các bậc phụ huynh có thể yên tâm lựa chọn những giải pháp dinh dưỡng khoa học, chất lượng, hỗ trợ trẻ thêm phát triển khỏe mạnh và toàn diện.

"Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ".

Hậu Nguyễn