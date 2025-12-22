Theo chuyên gia dinh dưỡng Natalie Rizzo (Mỹ), vitamin B9 giúp cơ thể tái tạo và sửa chữa ADN, sản xuất các tế bào hồng cầu khỏe mạnh và ngăn ngừa thiếu máu. Một nghiên cứu chứng minh việc hấp thụ vitamin B9 cao hơn ở giai đoạn mới lớn có liên quan đến huyết áp ổn định khi lớn tuổi, cho thấy lợi ích tiềm năng của dưỡng chất này đối với sức khỏe tim mạch.

“Vitamin B9 rất cần thiết cho sự tăng trưởng tế bào và hình thành mô, vì vậy đặc biệt quan trọng trong những giai đoạn phát triển nhanh như tuổi vị thành niên và thai kỳ”, chuyên gia Rizzo cho biết. Bà nói thêm rằng vitamin này hỗ trợ não và tủy sống của thai nhi phát triển khỏe mạnh.

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, người trưởng thành nên tiêu thụ 400 microgram vitamin B9 mỗi ngày, trong khi phụ nữ mang thai cần khoảng 600 microgram. Dưới đây là các loại trái cây có hàm lượng vitamin B9 cao nhất:

Ổi

Khoảng 165g ổi cung cấp 81 microgram vitamin B9. Với vị ngọt chua, ổi còn giàu chất chống oxy hóa, vitamin C, kali và chất xơ. Loại quả này cũng nằm trong nhóm trái cây có hàm lượng protein và magiê cao.

Xoài chứa nhiều loại vitamin trong đó có B9. Ảnh: Ban Mai

Xoài

Khoảng 165g xoài cung cấp 71 microgram vitamin B9. Xoài không chỉ giàu kali mà còn chứa mangiferin - một chất chống oxy hóa đang được nghiên cứu về lợi ích sức khỏe. Phần thịt vàng của xoài cho thấy đây là loại quả giàu vitamin A.

Đu đủ

Khoảng 145g đu đủ cung cấp 53 microgram vitamin B9. Đu đủ được mệnh danh là “trái cây của sự trường thọ” nhờ chứa nhiều dưỡng chất như magiê, kali, lycopene và các vitamin A, C, E, K cùng một lượng nhỏ sắt và canxi.

Bơ

Khoảng 50g bơ cung cấp 40 microgram vitamin B9, góp phần hỗ trợ quá trình tạo tế bào và duy trì sức khỏe hệ thần kinh. Bơ còn giàu vitamin E - một chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, đồng thời hỗ trợ làn da và hệ miễn dịch. Loại quả này chứa nhiều chất béo không bão hòa có lợi cho tim mạch, cải thiện cholesterol máu khi được tiêu thụ ở mức hợp lý.

Mít

Khoảng 165g mít cung cấp 36 microgram vitamin B9. Mít chín có vị ngọt và thường dùng ăn luôn hoặc làm món tráng miệng, trong khi mít xanh có kết cấu xơ giống thịt nên thường được dùng làm thực phẩm trong các món chay.

Lựu

Khoảng 85g hạt lựu cung cấp 33 microgram vitamin B9. Lựu nổi tiếng với tác dụng chống viêm nhờ chứa anthocyanin - một loại flavonoid có lợi, được cho là giúp giảm nguy cơ ung thư da, tuyến tiền liệt và đại tràng.

Dưa lưới

Khoảng 160g dưa lưới cung cấp 33 microgram vitamin B9. Dưa lưới giàu nước, giúp bù nước cho cơ thể, đồng thời chứa lutein và zeaxanthin - các dưỡng chất quan trọng cho thị lực.

Trái cây họ cam quýt

Khoảng 130g cam cung cấp 25 microgram vitamin B9, trong khi 115g bưởi cung cấp 11 microgram. Đây là những nguồn vitamin C quen thuộc, hỗ trợ miễn dịch, đặc biệt trong mùa cảm cúm. Nước cam cũng góp phần bổ sung vitamin B9 nhưng cần lưu ý khẩu phần vì nước ép chứa nhiều đường tự nhiên và ít chất xơ hơn trái cây nguyên quả.