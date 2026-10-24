Mischa Maisky - người được mệnh danh là huyền thoại sống của cello thế giới sẽ biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) ngày 2/11 tới.

Ông là nhân vật chính của hòa nhạc Cello Fundamento (CF) lần thứ 13. Biểu diễn cùng Mischa Maisky là các khách mời Lily Maisky (piano), Nicolas Dautricourt (violin) và Đinh Hoài Xuân (cello). Đinh Hoài Xuân bày tỏ sự vinh dự và may mắn khi trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên song tấu cùng Maisky.

Nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân

Hai bên vẫn giữ liên lạc từ đó. Đinh Hoài Xuân cũng đã 2 lần mời ông sang Việt Nam nhưng mãi tới năm ngoái Mischa Maisky mới sắp xếp được thời gian. Ông dự định chuyến này sẽ mang cả gia đình theo để thăm vịnh Hạ Long.

"Thù lao đúng với tầm cỡ của Maisky vô cùng đắt, tôi không thể trả nổi nếu không có sự ưu ái đặc biệt ông dành cho tôi và Việt Nam. Tôi đã gặp ông từ khi tu nghiệp ở Rumani và nói với ông rằng một ngày nào đó sẽ mời ông đến Việt Nam", Đinh Hoài Xuân chia sẻ.

Mischa Maisky có tên trong danh sách 10 nghệ sĩ cello tài danh mọi thời đại. Nhưng hiện nay trong Top 10 đó chỉ còn Yo-Yo Ma và Maisky là còn sống và vẫn biểu diễn. Maisky thường trình diễn cùng những tên tuổi cũng là huyền thoại thế giới như nghệ sĩ piano Martha Argerich. Ông cũng diễn chung cùng các con là Lily Maisky (piano) hay Sascha Maisky (violon).

Mischa Maisky có tên trong danh sách 10 nghệ sĩ cello tài danh mọi thời đại.

Cùng Mischa Maisky lên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm tối 2/11 còn có con gái ông là nghệ sĩ piano Lily Maisky và nghệ sĩ violin Nicolas Dautricourt. Nicolas là giám khảo quen thuộc của các cuộc thi nhạc cụ cổ điển thế giới, từng 2 lần về diễn với CF cùng cây vĩ cầm Stradivarius trị giá 20 triệu USD.

Chính việc Nicolas trở thành “người quen” của CF cũng là một yếu tố thuyết phục khiến Maisky nhận lời xuất hiện tại Việt Nam lần này. Đinh Hoài Xuân cũng cho biết mời được Maisky không phải đơn giản vì đã có những nơi sẵn sàng trả thù lao cực lớn mà ông vẫn không gật đầu.

Quá hồi hộp trước cơ hội song tấu cùng Maisky, thậm chí Đinh Hoài Xuân còn thử hỏi AI xem cần phải chuẩn bị những gì. Nhưng rồi cô tự rút ra kết luận: “Thuộc thế hệ đi sau cả về tuổi nghề lẫn tuổi đời, đương nhiên tôi giữ sự kính trọng tuyệt đối với ông. Tôi không thể so sánh với ông nhưng cũng có màu sắc riêng mà tôi sẽ giữ", cô nói.

Thưởng thức tiếng cello của Mischa Maisky (Nguồn: DW)