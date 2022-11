Tân Nhàn, Đinh Hoài Xuân ấn tượng với 'Bèo dạt mây trôi - Đi cấy'

Đinh Hoài Xuân - Tân Nhàn kết hợp trình diễn "Bèo dạt mây trôi - Đi cấy":

Đinh Hoài Xuân cùng Dàn nhạc Bucharest Symphony Orchestra đến từ Romania - một trong những dàn nhạc giao hưởng tốt nhất Châu Âu đã có những màn biểu diễn đẳng cấp thông qua các tác phẩm The godfather, Song of the birds...

Tuy nhiên tiếng đàn của nữ tiến sĩ cello đầu tiên của Việt Nam Đinh Hoài Xuân khiến khán giả mê đắm lại thông qua hai tác phẩm: The Phantom of the Opera (tạm dịch: Bóng ma trong nhà hát và, Cinema Paradiso (tạm dịch: Rạp chiếu bóng thiên đường).

The Phantom of the Opera là một vở nhạc kịch dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Pháp Gaston Leroux, nội dung của vở nhạc kịch kể về chuyện tình tay ba giữa Phantom, Christine Daaé (ca sĩ) và Raoul (một chàng trai quý tộc). Phantom có một giọng hát tuyệt vời và truyền dạy cho Christine, cô ca sĩ trẻ chuyên diễn vai phụ. Câu chuyện trở nên kịch tính khi Phantom ngày một yêu Christine và muốn chiếm đoạt cô. Trong số các bài hát của vở nhạc kịch, The phantom of the opera là nổi tiếng nhất, được nhiều ca sĩ thu âm dưới dạng đĩa đơn, được chuyển soạn cho các nhạc cụ độc, dàn nhạc giao hưởng.

Cinema Paradiso là một bộ phim chính kịch được sản xuất bởi sự hợp tác giữa hai nền điện ảnh Pháp - Ý ra mắt năm 1988. Âm nhạc chủ đề của phim được viết bởi Ennio & Andrea Morricone - hai cha con nhà soạn nhạc người Ý chuyên viết nhạc phim và truyền hình. Âm nhạc chủ đề của bộ phim xuất hiện trong cảnh cuối cùng đưa người xem đến với những hoài niệm của hai nhân vật chính Salvatore và Alfredo, tình bạn vong niên của hai người cũng như tình yêu và vẻ đẹp chân chính của nghệ thuật...

Nhạc trưởng Ciprian Marinescu.

Bên cạnh đó, tác phẩm Khúc dạo đầu, Chủ đề và Biến tấu cho Clarinet và Dàn nhạc của Rossini gồm 4 biến tấu đã được nghệ sĩ Clarinet Trần Khánh Quang và Dàn nhạc Bucharest Symphony Orchestra phối hợp ăn ý.

Xuyên suốt tác phẩm, chủ đề được thêu dệt đầy tinh tế, nhiều màu sắc. Biến tấu thứ hai, ba nhanh hơn chủ đề chính, và người nghe chỉ cảm nhận được giai điệu đi nhanh hơn do sự thay đổi về nhịp. Các biến tấu nhanh đòi hỏi ở nghệ sĩ clarinet một kỹ thuật thực sự điêu luyện. Biến tấu thứ tư chuyển sang giọng thứ cùng tên mang lại cho người nghe cảm giác chậm rãi, khơi gợi lại chủ đề của tác phẩm.

Lấy chất liệu từ các tác phẩm dân gian Việt Nam, Còn duyên - dân ca Quan họ Bắc Ninh và Bắc Kim Thang - dân ca Nam Bộ, tác giả người Romania - Mladen Spasinovici sử dụng các kỹ thuật trong âm nhạc cổ điển phương Tây kết hợp với giai điệu âm nhạc truyền thống tạo ra một tác phẩm vừa hàn lâm nhưng cũng rất quen thuộc.

Nghệ sĩ cello Đinh Hoài Xuân.

Tuy nhiên, tiết mục ấn tượng của Tân Nhàn cùng Đinh Hoài Xuân và các nghệ sĩ khi kết hợp với với Dàn nhạc giao hưởng Bucharest Symphony Orchestra đã giúp màn trình diễn Bèo dạt mây trôi - Đi cấy - bản tổng phổ do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng chuyển soạn khép lại chương trình vừa mới lạ vừa ấn tượng.

Với đam mê dành cho cây đàn cello và khát vọng đưa cello đến với đông đảo công chúng thông qua các buổi biểu diễn mang tính chuyên nghiệp và sáng tạo, từ năm 2016, nghệ sĩ cello Đinh Hoài Xuân sáng lập Cello Fundamento và duy trì tổ chức thường niên chương trình này tại Việt Nam.

Thông qua chương trình, Đinh Hoài Xuân không chỉ đem đến cho khán giả một không gian hòa nhạc thính phòng quốc tế mà còn hé mở góc nhìn mới về văn hóa thưởng thức âm nhạc cổ điển tại Việt Nam.

Ảnh, clip: Hòa Nguyễn