Định lý Côsin (tiếng Anh là The Cosine Rule hoặc Law of Cosines) là định lý quan trọng trong hình học tam giác, mở rộng và tổng quát hóa định lý Pytago. Định lý này thiết lập mối quan hệ giữa một cạnh của tam giác với 2 cạnh còn lại và góc xen giữa.

A, B, C là các góc của tam giác

Theo sách Toán 10, tập 1, bộ Cánh diều, công thức định lý Côsin trong tam giác ABC là:

- Biết 2 cạnh và 1 góc xen giữa: có thể tính được cạnh còn lại. - Biết 3 cạnh của tam giác: có thể tính được một trong các góc bằng cách biến đổi công thức để tìm cos của góc đó.

Định lý Côsin được dùng trong 2 trường hợp chính

Ứng dụng của định lý Côsin trong thực tế

Trong thực tế, định lý Côsin có thể được áp dụng trong các lĩnh vực sau:

- Toán học & Giáo dục: giải các bài toán tam giác phức tạp, tính cạnh hoặc góc trong hình học phẳng.

- Địa lý & Trắc địa: đo khoảng cách giữa hai điểm khi biết độ dài và góc.

- Vật lý: tính hợp lực của hai vectơ lực không vuông góc.

- Xây dựng - Kỹ thuật: dùng trong tính toán thiết kế công trình có góc xiên, mái dốc.