Cú lột xác không ngờ của Đinh Mạnh Ninh

Trước khi bước vào những màn trình diễn bùng nổ, cả bốn Nhà đều phải trải qua buổi Thử lửa - mỗi đội chỉ có 7 phút để trình bày ý tưởng đạo cụ trước 42 khán giả, trong phạm vi ánh sáng spotlight có đường kính 3m.

Kết quả gây tranh cãi khi Nhà Hiển Nhiên với ý tưởng lồng đèn kéo quân và Nhà Chiến Mã với ý tưởng múa rối nước - 2 concept được nhiều khán giả nhận xét là sáng tạo và giàu chất văn hóa nhất buổi thử lửa - lại nhận điểm bình chọn thấp nhất, buộc phải bước vào trận đấu xóa thẻ đầy áp lực. Không ít bình luận thẳng thắn đặt câu hỏi vì sao những ý tưởng được khen ngợi nhiều lại không chuyển hóa thành phiếu bầu tương xứng, cho rằng khán giả có xu hướng bình chọn theo gu cá nhân hơn là đánh giá đúng công sức dàn dựng.

Trong trận đấu xóa thẻ mở màn Công diễn 2, Đinh Mạnh Ninh (Nhà Hiển Nhiên) khiến khán giả bất ngờ khi làm mới ca khúc Giã từ dĩ vãng theo phong cách rock mạnh mẽ, khác hẳn hình ảnh nhẹ nhàng quen thuộc mà công chúng vẫn hình dung về anh.

Đinh Mạnh Ninh.

Nhiều bình luận trên mạng xã hội thừa nhận phải nghe lại phần trình diễn nhiều lần vì không ngờ nam ca sĩ có thể "cháy" đến vậy, trong khi một số khác gọi đây là màn "lột xác" ấn tượng nhất từ đầu chương trình đến nay. Với 2040 điểm bình chọn, Đinh Mạnh Ninh chính thức xóa thẻ đỏ, cứu Nhà Hiển Nhiên khỏi bờ vực nguy hiểm.

Trích đoạn tiết mục của Đinh Mạnh Ninh:

Đối thủ của Đinh Mạnh Ninh trong trận xóa thẻ, Hà An Huy (Nhà Chiến Mã), cũng không hề lép vế khi thể hiện Giọt nắng bên thềm với chất giọng nội lực, khiến không ít khán giả rơi vào thế khó xử vì cả 2 phần trình diễn đều được đánh giá cao ngang nhau.

Màn đu dây liều lĩnh

Nếu trận xóa thẻ là cuộc đối đầu giọng hát, cặp đấu giữa Nhà Chiến Mã và Nhà Thám Hiểm lại là bữa tiệc thị giác. Với ca khúc Em chỉ im lặng được viết lại hoàn toàn theo concept chiến binh biển cả, Nhà Chiến Mã mang đến hàng loạt kỹ xảo sân khấu táo bạo, nổi bật nhất là màn đu dây đôi giữa Phùng Minh Cương và Hà An Huy mà không có lưới an toàn.

Phùng Minh Cương và Hà An Huy.

Bên cạnh đó, phần tap dance trên đôi giày sắt bốc lửa của Thuận Nguyễn cũng góp phần tạo nên một tiết mục được nhận xét là đầu tư công phu bậc nhất Công diễn 2.

Màn đu dây mạo hiểm của Phùng Minh Cương và Hà An Huy:

Đáng chú ý, ca khúc Em chỉ im lặng của Anh trai vượt ngàn chông gai năm nay vốn gắn liền với dấu ấn sáng tác của Osad - thành viên Nhà Thám Hiểm, đối thủ trực tiếp trong cặp đấu này. Việc Nhà Chiến Mã chọn chính bài hát đó để thi đấu và giành chiến thắng đã tạo ra một tình huống được nhiều khán giả gọi vui là "gậy ông đập lưng ông", đồng thời là một trong những khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất sau khi tập phát sóng kết thúc. Với sự lột xác về cả âm nhạc lẫn hình ảnh, Nhà Chiến Mã đã giành chiến thắng thuyết phục trước Nhà Thám Hiểm.

Thuận Nguyễn biểu diễn trên đôi giày bốc lửa.

Cặp đấu thứ hai và sự tiến bộ của Thái Lê Minh Hiếu

Ở cặp đối đầu còn lại, Nhà Long Mã đã vượt qua Nhà Hiển Nhiên nhờ tiết mục Ánh sáng của đời tôi, nơi Thái VG - vốn quen thuộc với hình ảnh rapper mạnh mẽ - lần đầu thử sức dòng nhạc ballad, kết hợp cùng phần X-Part do Hoàng Dũng sáng tác và dàn nhạc dây cổ điển.

Nhà Long Mã.

Phía Nhà Hiển Nhiên, tiết mục Trước khi em tồn tại với bản phối mang màu sắc ma mị của Cheng cũng để lại dấu ấn, đặc biệt nhờ sự tiến bộ vượt bậc của Thái Lê Minh Hiếu. Nhiều khán giả bày tỏ bất ngờ trước sự thay đổi của nam nghệ sĩ, từ một người từng không có nền tảng vũ đạo nay đã có thể tự tin hướng dẫn động tác cho các thành viên trong đội.

Ảnh, video: BTC