Sức nóng tính bằng con số

Sau tập mở màn Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Hà An Huy nổi lên như nhân tố bất ngờ nhất giữa dàn nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm. Đáng chú ý, ngay cả khi tập 2 đã lên sóng, sức hút từ tiết mục tập 1 của anh vẫn không ngừng tăng lên, lượng tương tác trên các nền tảng mạng xã hội tiếp tục duy trì ở mức cao thay vì hạ nhiệt như thường thấy ở nhiều tiết mục khác.

Hà An Huy trình diễn "Nhức tiềm thức" tự sáng tác trong đêm công diễn hội ngộ "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026".

Tiết mục solo Nhức tiềm thức do Hà An Huy tự sáng tác và thể hiện đạt hơn 340.000 lượt xem chỉ sau 2 ngày, lọt top 18 thịnh hành YouTube - tiết mục cá nhân duy nhất của chương trình đạt được vị trí này. Theo số liệu hiển thị của YouTube, sau 12 ngày, tiết mục đã cán mốc hơn 1,7 triệu lượt xem.

Tiết mục "Nhức tiềm thức" của "Hà An Huy":

Khán giả đồng loạt "gọi tên"

Lượng bình luận dưới các video liên quan đến Hà An Huy tăng đột biến, phần lớn xoay quanh sự bất ngờ trước chất giọng của anh. Nhiều khán giả ví giọng hát của Hà An Huy như của một người đàn ông trung niên nhiều trải nghiệm, trong khi phong cách nói chuyện ngoài đời lại hồn nhiên. Chính sự đối lập này trở thành điểm thú vị khiến các đoạn clip cắt ghép giữa 2 hình ảnh của anh liên tục được chia sẻ.

Cách nói chuyện hồn nhiên của Hà Anh Huy khiến khán giả yêu thích:

Trên fanpage cá nhân, mỗi lần Hà An Huy đăng story hay video mới, phần bình luận lại tràn ngập cụm từ "dặm bùa" - cách người hâm mộ gọi vui việc anh liên tục tung ra nội dung khiến khán giả khó dứt ra được.

Cộng đồng fan cũng hình thành những tên gọi riêng có tổ chức định hình quanh dàn "anh tài" nói chung và Hà An Huy nói riêng với cái tên "Ung Dung".

Ở tiết mục nhóm Vỡ tan, phần đông ý kiến đánh giá đây là sân khấu nổi bật nhất tập 1 xét về chuyên môn âm nhạc, khen ngợi phần hòa giọng giữa 3 thành viên, đoạn rap của Thỏ và câu hát mở đầu "Đấy, vỡ tan là như thế đấy" của Hà An Huy làm người nghe "nổi da gà".

Ba thành viên nhóm Quái kiệt mộng mơ gồm Trịnh Thăng Bình, Thỏ (Da LAB) và Hà An Huy.

Nền tảng thực lực phía sau cơn sốt

Sức hút của Hà An Huy không phải xuất phát từ một cú viral ngẫu nhiên. Sinh năm 2002, nam ca sĩ từng 2 lần đăng quang các cuộc thi âm nhạc: Quán quân Big Song Big Deal - Bài hát hay nhất năm 2022 khi còn là thí sinh nhỏ tuổi nhất và Quán quân Vietnam Idol 2023.

Trước khi được biết đến rộng rãi qua Anh trai vượt ngàn chông gai, Hà An Huy từng được biết đến nhiều với những ca khúc nhạc xưa khi tham gia hát ở các phòng trà kén khán giả. Đây cũng là lý do một bộ phận khán giả trung thành từ giai đoạn đó bày tỏ sự xúc động khi thấy anh dần được công chúng biết đến rộng rãi hơn qua chương trình.

Biểu cảm ngộ nghĩnh của Hà An Huy:

Điểm khác biệt của Hà An Huy so với nhiều gương mặt cùng thế hệ là khả năng tự sáng tác và sản xuất âm nhạc, thay vì chỉ đơn thuần trình diễn. Nhức tiềm thức - ca khúc giúp anh ghi dấu ấn tại chương trình - chính là sản phẩm do anh viết và thể hiện, được phát hành từ vài tháng trước nhưng chỉ thực sự bùng nổ nhờ hiệu ứng từ sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai.

Vì sao một gương mặt mới lại tạo hiệu ứng nhanh đến vậy?

Sức nóng của Hà An Huy đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng. Trước hết là chất giọng có chiều sâu, được nhiều người nhận xét vượt xa độ tuổi thực của anh, tạo cảm giác bất ngờ và tò mò muốn tìm hiểu thêm về nghệ sĩ. Thứ hai là khả năng tự sáng tác cùng phổ nhạc đa dạng, từ nhạc xưa đến nhạc trẻ, giúp anh không chỉ dừng lại ở vai trò người trình diễn mà còn thể hiện được dấu ấn cá nhân rõ nét.

Cuối cùng, hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội được khuếch đại nhờ sự tương phản thú vị giữa hình ảnh sân khấu và đời thường, cùng cách anh duy trì tương tác đều đặn với người hâm mộ, tạo ra một cộng đồng fan gắn bó và chủ động lan tỏa nội dung.

Với đà tăng trưởng lượt xem liên tục ngay cả khi chương trình đã bước sang tập mới, cùng kỳ vọng lớn từ cộng đồng fan dành cho các vòng công diễn tiếp theo, Hà An Huy đang được xem là một trong những ẩn số đáng chú ý nhất của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, bất kể kết quả chấm điểm tại trường quay có phản ánh đúng mức độ yêu thích mà anh đang nhận được trên mạng xã hội hay không.

Hà An Huy trong tiết mục "Vỡ tan":

Ảnh, video: YeaH1, Hà An Huy