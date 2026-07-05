Ba cặp đấu cuối cùng của vòng hội ngộ

Phát sóng tối 4/7 với thời lượng gần 6 tiếng, tập 2 mang đến phần tranh tài của 3 cặp đấu còn lại. Mở màn là cuộc so tài giữa nhóm Anh Tài Hào Hoa (Thuận Nguyễn, Lê Xuân Tiền, Tùng Mint) và Anh Tài Nội Lực (Đông Hùng, Hoàng Rob, Phùng Minh Cương). Nhóm diễn viên gặp áp lực lớn vì ít kinh nghiệm sân khấu, Thuận Nguyễn kể từng bị gọi là "bình hoa di động" nên luôn tự nhủ phải nỗ lực nhiều hơn. Lê Xuân Tiền dù chấn thương vẫn diễn và bật khóc vì hạnh phúc khi vượt qua giới hạn bản thân.

Nhóm Anh Tài Hào Hoa và Anh Tài Nội Lực.

Phía đối thủ, Đông Hùng ban đầu lo lắng vì Phùng Minh Cương chưa có kinh nghiệm ca hát nhưng bất ngờ trước chất giọng mộc mạc của đàn em. Hoàng Rob phải tự dán lại cây đàn violin gãy lúc 3h sáng, trong khi Đông Hùng thực hiện màn đu dây mạo hiểm trong tiết mục Tháng tư là lời nói dối của em. Anh Tài Nội Lực giành chiến thắng và còn được trao thêm danh hiệu "chiến thắng của chiến thắng" cho phần trình diễn thuyết phục nhất vòng hội ngộ.

Đông Hùng hát "Những bước chân lặng lẽ" của nhạc sĩ Vũ Thảo:

Trên các nền tảng mạng xã hội, phần trình diễn đơn Những bàn chân lặng lẽ của Đông Hùng nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi với hàng loạt bình luận hài hước từ khán giả. Nhiều người hóm hỉnh gọi anh là "cán bộ" vì phong thái điềm đạm, nghiêm túc trên sân khấu và cho rằng việc anh chọn thể hiện ca khúc Những bàn chân lặng lẽ - nhạc phim Cảnh sát hình sự - như "tự nhận" khiến biệt danh này thêm gây chú ý.

Nhóm Anh Chàng Nhà Bên và Tổ Đội Sóng Ngầm.

Ở cặp đấu tiếp theo, nhóm Anh Chàng Nhà Bên (Hoàng Tôn, OSAD, Thái Lê Minh Hiếu) tự nhận là "đội trung bình khá" về vũ đạo nhưng đã lội ngược dòng thành công trước nhóm Tổ Đội Sóng Ngầm (Thái VG, Cheng, It's Charles). Điểm nhấn của nhóm chiến thắng là ca khúc tự sáng tác Move on khắc họa các giai đoạn của một cuộc tình. Tổ Đội Sóng Ngầm gây ấn tượng với bản phối dân gian đương đại Dạt vào tim em, lấy cảm hứng từ làn điệu Bèo dạt mây trôi kết hợp cùng hip-hop và R&B.

Nhóm Biệt Đội Tái Xuất và Tài Tình.

Cặp đấu cuối cùng là màn đối đầu giữa 2 nhóm kỳ cựu: Biệt Đội Tái Xuất (BB Trần, Neko Lê, Thanh Duy, Duy Khánh, Jun Phạm) và nhóm Anh Tài Tình gồm 4 nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Hoàng Dũng, Vương Anh Tú và 14 Casper. Nguyễn Văn Chung thẳng thắn nhìn nhận hát và bè phối không phải thế mạnh của mình nhưng vẫn chủ động học hỏi đàn em để hoàn thiện phần trình diễn X-part cho bản hit Nàng thơ. Dù vậy, chiến thắng cuối cùng thuộc về Biệt Đội Tái Xuất, đội hình gây chú ý khi BB Trần quyết định cắt bỏ mái tóc dài gắn bó suốt 10 năm để làm mới hình ảnh.

Lộ diện 5 chiến tướng, 10 nhóm tan rã lập 8 nhà mới

Sau khi toàn bộ 3 cặp đấu kết thúc, chương trình công bố bảng xếp hạng điểm hỏa lực cá nhân với BB Trần dẫn đầu, theo sau là Jun Phạm, Duy Khánh, Hoàng Dũng và Thanh Duy. Từ kết quả này, 5 chiến tướng đầu tiên của mùa giải chính thức lộ diện gồm BB Trần, Đông Hùng, Huỳnh Lập, Hoàng Tôn và Đinh Mạnh Ninh.

Khép lại vòng Công diễn hội ngộ, không có anh tài nào bị loại nhưng toàn bộ 10 nhóm cũ chính thức giải thể. 34 anh tài sẽ chia lại thành 8 nhà mới để bước vào Công diễn 1 mang chủ đề Người đàn ông trên lưng ngựa - hình tượng biểu trưng cho những người đàn ông trưởng thành không ngừng tiến về phía trước.

Ca sĩ Đông Hùng đu dây biểu diễn:

Ảnh: BTC, video: ĐH