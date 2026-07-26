Ngay sau khi tập 4 của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 lên sóng tối 25/7, kết quả 14 Casper (Nhà Ngoại ô) và Vương Anh Tú (Nhà Hoa lửa) phải dừng chân tại công diễn 1 nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi trên các diễn đàn và fanpage của chương trình.

Tranh cãi vì "loại nhầm người"

Nhìn vào tương quan giữa chất lượng tiết mục và kết quả loại, có thể thấy đây là một trong những công diễn gây tranh cãi nhất của chương trình cả 2 mùa.

Xa của Nhà Ngoại ô và Let me go của Nhà Hoa lửa đều thu hút lượng thảo luận và lượt xem đáng kể sau khi lên sóng nhưng chính 2 đại diện gắn liền với các tiết mục này lại là những người rời cuộc chơi sớm nhất. Tới sáng 26/7, Xa đã đạt gần 1,9 triệu lượt xem trên YouTube.

Nghịch lý này không nằm ở khâu dàn dựng hay chuyên môn mà bắt nguồn từ chính cơ chế của cuộc thi: vote hỏa lực cá nhân được ghi nhận tại trường quay, vào thời điểm ghi hình công diễn 0 và công diễn 1 diễn ra trước khi khán giả đại chúng kịp xem và yêu thích các gương mặt mới.

Nói cách khác, độ nhận diện của một anh tài tại thời điểm bỏ phiếu trực tiếp và sức hút của họ sau khi chương trình phát sóng là hai đại lượng lệch pha nhau và chính khoảng lệch ấy đã tạo ra cảm giác "người xứng đáng lại về sớm" trong mắt số đông người xem qua màn hình.

14 Casper và Vương Anh Tú bị loại khiến khán giả tiếc nuối trên mạng xã hội.

Đây cũng là giới hạn mang tính cấu trúc của các chương trình thực tế sống còn dùng vote trực tiếp tại trường quay: tiết mục nhóm có thể được chấm tương đối công tâm theo cảm nhận chung nhưng vote cá nhân lại phụ thuộc phần lớn vào lượng người hâm mộ sẵn có của từng anh tài tại đúng buổi ghi hình, chứ không phản ánh được hiệu ứng lan tỏa sau đó. Với những gương mặt còn ít người biết đến ở giai đoạn đầu mùa, đây rõ ràng là bất lợi khó tránh, bất kể năng lực trình diễn ra sao.

Khoảnh khắc gây xúc động đêm thi là khi thành viên Thơm (Da LAB) bật khóc khi Vương Anh Tú bị loại. Phản ứng chân thật cho thấy sự gắn kết giữa các đội hình đã vượt ra ngoài tính chất cạnh tranh của một cuộc thi.

Hà An Huy được khen "chốt hạ" ấn tượng

Đêm thi quy tụ 4 tiết mục. Mở màn, Nhà Vinh quy bái tổ (Jun Phạm, Thanh Duy, Mew Amazing) mang đến bản phối mới của Lý ngựa ô, gây chú ý với màn múa đao của Jun Phạm, đạt 2.150 điểm bình chọn và trở thành mốc điểm chuẩn của bảng đấu. Tiếp theo, Nhà Điện ảnh (Neko Lê, Nguyễn Văn Chung, Tùng Mint, Phùng Minh Cương) thể hiện Anh sẽ đến cùng cơn mưa với câu chuyện được biến tấu cảm động, song chưa đủ vượt qua điểm số mở màn.

Nhà Soạn nhạc (Hoàng Tôn, Thỏ - Da LAB, OSAD, Hồ Đông Quan, Hà An Huy) sau đó tạo bước ngoặt với Nợ em cả bầu trời - sáng tác duy nhất của công diễn 1, được phát triển từ bản demo bỏ dở 8 năm của Hoàng Tôn và vươn lên dẫn đầu bảng. Khép lại là Nhà Hoa lửa (Hoàng Dũng, Thơm, Hoàng Rob, Vương Anh Tú, Cheng) với Let me go, dù đảm nhận vị trí kết màn nhiều áp lực nhưng chưa thể lật ngược thứ hạng.

Trong tiết mục giúp Nhà Soạn nhạc bứt phá, Hà An Huy là gương mặt được khán giả nhắc đến nhiều nhất. Phần xử lý câu hát chốt bài của anh để lại dư âm mạnh, tạo cảm giác day dứt cho người nghe ngay ở những nhịp cuối cùng.

Hà An Huy trong tiết mục "Nợ em cả bầu trời" của Nhà Soạn Nhạc:

Ảnh, video: BTC