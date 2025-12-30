Ngày 30/12, tại TPHCM đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Victor Vũ, Mai Thu Huyền, Võ Thanh Hòa cùng nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp, Mai Bảo Ngọc và nhiều nghệ sĩ khác tham gia sự kiện về công nghệ trí tuệ nhân tạo với trọng tâm phát triển lĩnh vực điện ảnh, kỹ xảo hình ảnh và sản xuất quảng cáo ứng dụng AI.

Chia sẻ tại buổi thảo luận, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhìn nhận AI không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn là cánh cửa giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và giải phóng sự sáng tạo. Nhìn lại hành trình thực hiện Đất rừng phương Nam phần 1 kéo dài hơn 6 năm với nhiều phân đoạn buộc phải từ bỏ do điều kiện kỹ thuật, anh cho biết phần 2 đã có những thay đổi bước ngoặt nhờ AI. Quy trình vẽ storyboard 100 khung hình từng mất 2-3 ngày nay chỉ còn 1 ngày.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Đặc biệt, anh tiết lộ đang hợp tác cùng AI để đánh thức dự án phim hoạt hình thần thoại phong cách siêu thực đã ấp ủ gần 30 năm. Bộ phim hoạt hình ngắn 10 phút được thực hiện hoàn toàn bằng AI dự kiến ra mắt tháng 4/2026.

Đạo diễn Victor Vũ thừa nhận chưa từng chính thức áp dụng AI vào các dự án trước đây nhưng đánh giá đây là công cụ đầy quyền lực. Anh nhấn mạnh AI giống như đòn bẩy cho sự sáng tạo, tiết kiệm thời gian và chi phí, nhưng người nghệ sĩ phải luôn là người cầm cân nảy mực để kiểm soát công nghệ.

Nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp cho biết trong hai dự án lớn sắp tới gồm Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàn lương dự kiến bấm máy sau Tết và dự án phim sử thi quy mô lớn, AI chắc chắn đóng vai trò then chốt. Tuy nhiên, cô cảnh báo nếu lạm dụng quá đà mà thiếu kiểm soát nghệ thuật, AI có thể gây cảm xúc trái chiều nơi khán giả.

Đạo diễn Victor Vũ, NSX Đinh Ngọc Diệp và Mai Thu Huyền.

Đạo diễn Võ Thanh Hòa chia sẻ đã ứng dụng AI vào việc xóa dây kỹ xảo trong phim Truy tìm long diên hương gần đây. Trước đây, xử lý một đoạn 10 giây với 240 khung hình phải tách và xóa thủ công từng hình, giờ AI giúp rút gọn thời gian đáng kể. Anh còn tiết lộ điểm thú vị nhất là giải quyết bài toán đơn độc trong sáng tạo khi có thể trò chuyện với AI lúc 2 giờ sáng thay vì phải chờ thảo luận với ê-kíp.

Nhà sản xuất Mai Bảo Ngọc cho biết trong vũ trụ phim linh dị dân gian Việt Nam, việc tạo hình các con vật kỳ ảo là thách thức lớn và AI sẽ là nền tảng quan trọng. Khán giả sẽ thấy dấu ấn công nghệ rõ nét hơn trong hai dự án Án mạng núi cấm bấm máy tháng 1 này và Heo năm móng phát hành năm 2026.

Mai Thu Huyền nhận định công nghệ đang trở thành cứu cánh cho những giấc mơ nghệ thuật xa xỉ. Cô tin tưởng nếu biết làm chủ công nghệ, những câu chuyện mang đậm bản sắc Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin bước ra thế giới với chất lượng hình ảnh và kỹ xảo đạt chuẩn quốc tế.

Minh Dũng

Ảnh: BTC