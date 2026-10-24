Giữa một đô thị đông đúc như Bengaluru (Ấn Độ), có một công trình khiến bất cứ ai đi ngang cũng phải ngước nhìn: một căn biệt thự hai tầng nằm chênh vênh trên nóc tòa chung cư cao cấp 33 tầng.

Không giống những căn hộ bên dưới, dinh thự được thiết kế như một biệt thự riêng biệt trên nóc tòa tháp, tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của tòa nhà. Nó giống như một “dinh thự trên không” với sân đỗ trực thăng, những khu vườn xanh mướt, hồ bơi vô cực và đài quan sát cho phép ngắm toàn cảnh thành phố theo góc 360 độ.

Dinh thự có diện tích hơn 3.700m2, nằm ở độ cao khoảng 122m so với mặt đất.

Dinh thự trị giá khoảng 20 triệu USD nằm trên nóc tòa nhà 33 tầng ở thành phố Bengaluru (Ấn Độ), có sân đỗ trực thăng và hồ bơi vô cực nhưng vẫn bỏ trống vì chủ nhân vướng khoản nợ hơn 1 tỷ USD. Ảnh: Business Insider

Đây không phải một căn penthouse thông thường được “nới” thêm, mà là một công trình riêng biệt, được xây dựng như thể người ta đặt nguyên một căn biệt thự hai tầng lên đỉnh tòa tháp. Căn dinh thự được định giá khoảng 20 triệu USD (khoảng 518 tỷ đồng).

Điều khiến công trình này càng đáng chú ý là bài toán kỹ thuật đằng sau nó. Irfan Razack, Chủ tịch Prestige Estates Projects - doanh nghiệp tham gia thỏa thuận phát triển chung tòa tháp, cho biết việc xây dựng một dinh thự khổng lồ trên kết cấu công xôn ở độ cao như vậy là thách thức lớn.

Dù vậy, đội ngũ thi công đã cố gắng hoàn thiện công trình theo đúng thiết kế. Nói cách khác, đây không chỉ là một sản phẩm bất động sản hạng sang, mà còn là một tuyên ngôn về kỹ thuật và tham vọng: một dinh thự riêng trên trời, giữa lòng thành phố.

Về mặt bất động sản, đây là kiểu sản phẩm hiếm có bậc nhất. Thay vì mua một căn hộ trong tòa nhà, chủ nhân sở hữu một không gian sống hoàn toàn riêng biệt ngay trên nóc công trình, với cảnh quan, tiện ích và quyền riêng tư mà hầu như không căn hộ nào sánh được.

Sân đỗ trực thăng biến việc di chuyển thành một trải nghiệm khác hẳn; hồ bơi vô cực và đài quan sát 360 độ cho phép chủ nhân ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao. Với giới siêu giàu, những yếu tố này đủ để biến một công trình thành biểu tượng địa vị.

Nhưng câu chuyện đằng sau căn biệt thự xa hoa ấy lại bi hài hơn nhiều: người được cho là chủ nhân có thể không bao giờ được sống trong dinh thự này.

Vijay Mallya, chủ nhân dinh thự, rời Ấn Độ năm 2016 trong bối cảnh vướng khoản nợ hơn 1 tỷ USD. Ảnh: Business Insider

Chủ nhân được nhắc đến là Vijay Mallya, doanh nhân từng được truyền thông Ấn Độ gọi là “ông vua của những cuộc vui” nhờ lối sống xa xỉ và đế chế kinh doanh trải rộng nhiều lĩnh vực.

Ông rời Ấn Độ sang Anh vào tháng 3/2016, giữa lúc đối mặt với sức ép pháp lý liên quan đến các khoản vay của Kingfisher Airlines. Ông đối mặt với các cáo buộc liên quan đến gian lận tài chính, trong khi nhiều ngân hàng Ấn Độ tìm cách thu hồi những khoản tiền chưa được thanh toán.

Theo Business Standard, Mallya có nghĩa vụ nợ đối với 17 ngân hàng Ấn Độ, với tổng số nợ được đề cập trong các thông tin về vụ việc vượt 1 tỷ USD (khoảng 25.900 tỷ đồng).

Mallya từng bác bỏ những cáo buộc nhằm vào mình. Trong một tuyên bố, ông khẳng định các cuộc điều tra không tìm thấy bằng chứng cho thấy ông hoặc hãng hàng không Kingfisher Airlines do ông điều hành biển thủ tiền.

Ông cũng cho rằng chiến dịch truyền thông đã khiến mình trở thành gương mặt đại diện cho vấn đề các khoản nợ xấu tại ngân hàng Ấn Độ. Dù vậy, việc đưa Mallya trở lại Ấn Độ từng được đặt ra trong các cuộc trao đổi giữa Anh và Ấn Độ.

Đến nay, quá trình dẫn độ vẫn chưa ngã ngũ, trong khi căn dinh thự trên không vẫn tiếp tục bị bỏ trống.

Theo Business Insider