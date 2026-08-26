Lực lượng CSGT (Bộ Công an) sẽ triển khai các biện pháp cấm triệt để, tạm cấm hoặc hạn chế phương tiện đối với một số hoặc toàn bộ loại xe hướng về trung tâm Hà Nội, nhằm phòng ngừa ùn tắc và bảo đảm an toàn phục vụ các hội nghị, sự kiện quy mô lớn trên địa bàn Thủ đô.

Theo phương án tổ chức giao thông tạm thời, tùy thuộc vào mức độ ùn tắc giao thông hoặc yêu cầu phục vụ sự kiện, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiến hành cấm hoặc hạn chế phương tiện trên các trục đường hướng về trung tâm Hà Nội.

Để bảo đảm hoạt động di chuyển của người dân không bị gián đoạn, phương án phân luồng chi tiết cho các phương tiện từ các tỉnh hướng về Hà Nội hoặc đi qua địa bàn thành phố được xây dựng cụ thể như sau:

Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh phía Bắc và ngược lại

Tài xế có thể chọn một trong các lộ trình: Quốc lộ 32, cao tốc Hà Nội - Lào Cai (CT05) hoặc Quốc lộ 2A; cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT07) hoặc Quốc lộ 3 → trung tâm thành phố.

Đi các tỉnh Tây Bắc và ngược lại

Đối với tuyến Quốc lộ 32: Quốc lộ 32 → Quốc lộ 21A → đường Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam - cao tốc Hoà Lạc - Hoà Bình (cũ) hoặc đi tiếp Quốc lộ 21A → Quốc lộ 6 đi Hoà Bình (cũ) và các tỉnh Tây Bắc.

Đối với tuyến Cao tốc Hà Nội - Lào Cai (CT05) hoặc Quốc lộ 2A: Các phương tiện ra khỏi CT05 tại các nút giao IC8, IC6, IC4, IC3 hoặc di chuyển trên tuyến Quốc lộ 2A đến nút giao Quốc lộ 2A - Quốc lộ 2C (xã Tề Lỗ, Phú Thọ).

Đối với tuyến Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT07) hoặc Quốc lộ 3: Các phương tiện trên tuyến CT07 đến nút giao với Quốc lộ 18 (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và trên tuyến Quốc lộ 3 đến nút giao với Quốc lộ 18 (cầu vượt Phù Lỗ) → đi theo tuyến Võ Nguyên Giáp → Võ Văn Kiệt → Quốc lộ 2A.

Lực lượng CSGT sẽ tiến hành phân luồng từ xa. Ảnh: Đình Hiếu

Đi các tỉnh Đông Bắc và ngược lại:

Đối với tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT07) hoặc Quốc lộ 3: Quốc lộ 3 đến nút giao với Quốc lộ 18 (cầu vượt Phù Lỗ) → Quốc lộ 18 (đường cao tốc Hạ Long - Nội Bài) → Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT07) → đi đến nút giao với Vành đai 3 (gần cầu Phù Đổng) → Quốc lộ 1A (Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (CT01) đi các tỉnh Đông Bắc hoặc từ Quốc lộ 3 và Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT07) đến nút giao với Quốc lộ 18 (đường cao tốc Hạ Long - Nội Bài) → Quốc lộ 18 → Quốc lộ 1A (Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (CT01) đi các tỉnh Đông Bắc.

Đối với cao tốc Hà Nội - Lào Cai (CT05) hoặc Quốc lộ 2A: Các phương tiện trên tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai (CT05) hoặc Quốc lộ 2A → Quốc lộ 18 (đường cao tốc Hạ Long - Nội Bài) → rẽ vào đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT07) tại nút giao với Quốc lộ 18.

Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh phía Nam và ngược lại

Đi trung tâm TP Hà Nội và ngược lại: Lựa chọn một trong các lộ trình cao tốc Hà Nội - Ninh Bình (CT01), Quốc lộ 1A, đường trục phía Nam Hà Nội (Cienco 5) → trung tâm Thành phố.

Đi các tỉnh phía Tây Bắc hoặc phía Đông:

Đối với tuyến Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình (CT01): Nút Đồng Giao (Km 282, phường Tam Điệp, Ninh Bình):đi theo hướng đại lộ Hoa Lư → Quốc lộ 12B → đường Hồ Chí Minh đi tỉnh Phú Thọ (địa bàn Hoà Bình cũ) và các tỉnh Tây Bắc.

Nút Mai Sơn (Km 274 CT01, phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình) đi theo tuyến tránh TP Ninh Bình (cũ) → Quốc lộ 1 đến nút giao với Quốc lộ 21B (đường tỉnh 494 cũ) → đường tránh TP Phủ Lý đi Phú Thọ (địa bàn Hoà Bình cũ) và các tỉnh Tây Bắc. Các phương tiện rẽ vào Quốc lộ 21B (đường tỉnh 494 cũ) đi các tỉnh phía Đông.

Nút Cao Bồ (Km 260 CT01, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) theo Quốc lộ 10 đi các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Quảng Ninh).

Nút Liêm Tuyền (Km 230, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình) đi Quốc lộ 21B (đường tỉnh 494 cũ) → đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đi các tỉnh phía Đông. Các phương tiện đi theo Quốc lộ 21B → đường tránh thành phố Phủ Lý đi Phú Thọ (địa bàn Hoà Bình cũ) và các tỉnh Tây Bắc.

Nút Vực Vòng (Km 219, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình) đi theo Quốc lộ 38 → cầu Yên Lệnh → Quốc lộ 39 → phố Nối → Quốc lộ 5 hoặc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi các tỉnh phía Đông.

Đối với tuyến Quốc lộ 1A: Nút giao Duyên Hà (Km 274 Quốc lộ 1A) đi theo lộ trình phân luồng tại nút giao Mai Sơn CT01 phương án này.

Nút giao Quốc lộ 1A với tuyến tránh TP Phủ Lý (Km 235+800 Quốc lộ 1A) đi theo lộ trình phân luồng tại nút giao Liêm Tuyền CT01 mục III phương án này.

Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh phía Đông và ngược lại

Đi trung tâm TP Hà Nội và ngược lại: Lựa chọn một trong các lộ trình Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (CT04), Quốc lộ 5A → trung tâm Thành phố.

Đi các tỉnh phía Nam, Đông Bắc, phía Bắc và ngược lại:

Đối với tuyến Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (CT04): Từ nút giao Yên Mỹ (Km 21+500 CT04, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đi vào đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Hà Nội - Ninh Bình qua cầu Hưng Hà → nút giao Liêm Tuyền hoặc vào Quốc lộ 39 qua cầu Yên Lệnh → Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình đi các tỉnh phía Nam;

Từ nút giao Yên Mỹ vào Quốc lộ 5 → Quốc lộ 17 hoặc vào Quốc lộ 1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang) đi các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc.

Đối với tuyến Quốc lộ 5: Các phương tiện từ Quốc lộ 5 → đến cầu vượt Nhân Hoà (Km 24+250 Quốc lộ 5) → Quốc lộ 39 → cầu Yên Lệnh → Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình đi các tỉnh phía Nam.

Các phương tiện từ Quốc lộ 5 → Quốc lộ 17 hoặc vào Quốc lộ 1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang) đi các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc.